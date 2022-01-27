Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

Emekli maaş farkları için tarih geçtiğimiz günlerde belli oldu. Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı itibariyle geçerli olan maaşlarındaki zam farkı 27 Ocak'ta ödenecek. Emekli maaşlarına ek zammı da içeren kanun teklifi, Genel Kurul'da toplantı yeter sayısına ulaşılamayınca yasalaşması gecikmişti.

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Memur ve emekliye ek zammını da içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından beklenen emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih de belli oldu

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak’ta ödenecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI NASIL ÖDENECEK?

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir. Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında,

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi gereğince; harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme ödenmektedir. Bu kapsamdaki 59.258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308.742.058,77 TL'dir.

Maluliyet Derecesi Ödenecek Tutar (TL) 1 9.417,80 2 8.476,02 3 7.298,80 4 6.592,46 5 5.886,13 6 5.179,79

5.179,79 TL ile 9.417,80 TL arasında değişen 2021 yılı ek ödeme tutarları harp veya vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıklarına bu zamlar gelecek;

2021 2022 Zam miktarı

1.500 2.500,00 1.000,00

1.750 2.500,00 750,00

1.850 2.500 650,00

1.990 2.500 510,00

2.000 2.509,4 509,40

2.200 2.760,34 560,34

2.300 2.885,81 585,81

2.400 3.011,28 611,28

2.500 3.136,75 636,75

2.750 3.450,43 700,43

3.000 3.764,10 764,10

3.250 4.077,78 827,78

3.500 4.391,45 891,45

3.750 4.705,13 955,13

4.000 5.018,80 1.018,80

4.250 5.332,48 1.082,48

4.500 5.646,15 1.146,15

4.750 5.959,83 1.209,83

5.000 6.273,50 1.273,50

5.500 6.900,85 1.400,85

6.000 7.528,20 1.528,20

6.500 8.155,55 1.655,55

7.000 8.782,90 1.782,90

8.000 10.037,60 2.037,60

8.500 10.664,95 2.164,95

9.000 11.292,30 2.292,30

9.500 11.919,65 2.419,65

10.000 12.547,00 2.547,00

Not: En düşük emekli aylıkları 2.500 liraya çıkarıldı. Diğer aylıklara yüzde 25.47 zam yapıldı.