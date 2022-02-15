EMO: Enerji fiyatlarında iyileştirme iddiası tamamen göstermelik

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Bülent Pala, bakanlığın elektrik dağıtım şirketleri ile yaptığı toplantıdan halkı rahatlatan bir karar çıkmadığına dikkat çekti. Pala, "İktidarın dar gelirli vatandaşlara yönelik iyileştirme iddiaları tamamen göstermeliktir" dedi.

Selami AYDIN

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 21 elektrik dağıtım bölgesi yöneticileri ile yaptığı ‘Enerji Zirvesi' Elektrik Mühendisleri Odası'nı (EMO) tatmin etmedi.

EMO Başkanı Bülent Pala, hükümetin zirveden sonra attığı adımları geçici olarak nitelendirdi ve sorunların kökenine inilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıdan vatandaşı rahatlatacak bir karar çıkmadığının altını çizen Pala, “Hükümetin 12 Şubat’ta açıkladığı yeni enflasyon tedbirleri sorunun kökenine inmeyen geçici çözümler içermektedir” diye konuştu.

‘VAHİM BİR İTİRAF’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeni tedbirleri açıkladığı sırada enerji sübvansiyonu uygulandığı yönündeki açıklamaları ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in zirve sonrası ‘100 liralık elektrik maliyetinin 50 lirasını devlet ödüyor' şeklindeki sözleri ‘itiraf' olarak değerlendirildi.

Pala, “Bu açıklamalar vahim bir itiraf. Devlet ödemese vatandaşlara, esnafa gelen faturaların aslında daha fazla olacağı anlamına mı geliyor” dedi.

“Ayrıca özelleştirilen bir hizmete ait maliyetin yarısının devlet tarafından ödenmesi, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kamu kaynaklarıyla sübvanse edilmesi değil midir” diyen Pala, “Şirketlerin desteklenmesi için böyle bir kaynak ayrılabiliyorsa neden vatandaş, esnaf ve sanayiciler değil de, bir avuç sermayedar bundan yararlanmaktadır” diye konuştu.

‘DÖVİZE BAĞLI TARİFELERE MAHKÛM EDİLDİ’

Türkiye’de enerji konusunda yaşanan sıkıntının özelleştirmeden kaynaklandığını ifade eden Pala, “Elektrik üretim şirketlerinin özelleştirilmesi ile varlıkların verimli işletilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi iddiası tam bir kabusa dönüşmüştür. Enerji fiyatlarındaki olağanüstü artışlar nedeniyle çok sayıda vatandaş faturasını ödeyemez hale gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Üretim altyapısının büyük oranda ithal kaynaklara dayalı olmasının, dövize bağımlı tarifelerin oluşmasına sebep olduğuna dikkat çeken Pala,

“Elektrik enerjisinin arz güvenliği ve kalitesi sağlanamamış, vatandaşlar kışın ortasında soğuk ve karanlığa mahkûm edilmiştir. Dağıtım şirketlerinin özelleştirmesi ile kayıp-kaçak oranları azaltılamamıştır. Yenileme, genişleme ve kapasite artırımına ilişkin yatırımların özel sektöre bırakılması sonucunda en son Isparta`da yaşanıldığı gibi kent günlerce karanlığa gömülmüş, arz güvenliği sorunu yaşamış ve enerji yoksunluğu oluşmuştur” diye konuştu.

‘ÖZELLEŞTİRMENİN SONUCU ZAMDIR, KARANLIKTIR’

Elektrikteki zamların özelleştirmenin bir sonucu olduğunu belirten Pala, şöyle devam etti:

“Özelleştirmelerin sonuçları zamdır, pahalılıktır, karanlıktır. İktidarın tasarruf, verimlilik ve dar gelirli vatandaşlara yönelik iyileştirme iddiaları tamamen göstermeliktir.

Konut abonelerinin ardından binlerce liraya çıkan faturalarla karşılaşan işyeri sahipleri de faturalarını ödeyemeyenler kervanına eklenecektir. Bu gerçekler doğrultusunda iktidar çaresiz kalmıştır.

Enerji bakanının dağıtım şirketleri ile yapmış olduğu toplantıdan da bir sonuç alınamamış, alınması da mümkün olamamıştır.

Konutlarda elektrik, doğalgaz ve su faturalarında KDV oranı düşürülmelidir. Özelleştirme politikalarının oluşturduğu bu vahşi piyasa yapısı ve dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin ivedilikle kamusal alana çekilmesi gerekmektedir.”

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