Enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkı Mart 2022…

Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı, memurların ve memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı arttı. Mart'ta yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 61,14'e yükselmesi nedeniyle şimdiden 15,3 enflasyon farkı oluştu. Enflasyon farkı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak olan rakamların ardından kesinleşecek.

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Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. Mart ayında yüzde 15,3 enflasyon farkı oluştu. Memurlar 2021'in 2. yarısında yüzde 22,47 enflasyon farkı almıştı.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 61,14 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5’lik zammı silip süpürdü. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 15,3 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.