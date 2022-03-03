Enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkı Şubat 2022…

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. Şubat ayında yüzde 8,94 enflasyon farkı oluştu. Memurlar 2021'in 2. yarısında yüzde 22,47 enflasyon farkı almıştı.

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Enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memurların ve memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Yüzde 4,81 gerçekleşen şubat ayı enflasyonu nedeniyle memurlar için şimdiden yüzde 8,94 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamlarla beraber memurların alacağı enflasyon farkı da netleşecek.

ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta yıllık tüketici enflasyonu yüzde 54,44'e yükseldi. Ocakta oran yüzde 48,69 idi.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

ŞUBAT AYI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 54,44 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5'lik zammı silip süpürdü. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 8.94 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.