EPDK 2022 doğalgaz tüketim tahminini açıkladı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan EPDK kararına göre, 2022 ulusal doğalgaz tüketim tahmini 60.04 milyar sm3 olarak belirlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2022 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahminini, doğalgazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 60.04 milyar sm3 olarak belirledi.

Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Aynı gazetede yer alan diğer EPDK kararına göre ise, 2022 gaz yılından itibaren uygulanmak üzere, yeni bir karar alınıncaya kadar iletim şebekesi asgari stok miktarı 360.2 milyon stdm3 olarak belirlendi.

2021 TAHMİNİ 50,86 MİLYAR METREKÜP İDİ

EPDK, 2021’de ise 50.86 milyar metreküp doğalgaz tüketileceğini tahmin etmişti. Türkiye'nin 2020 yılı doğalgaz tüketim miktarı ise yaklaşık 52 milyar metreküp seviyesinde hesaplanmıştı. (REUTERS)



İlginizi Çekebilir İran: Doğalgazdaki sorun Türkiye kaynaklı

İlginizi Çekebilir İSO Başkanı: Doğalgaz kısıntısı büyük stres yaratacak

İlginizi Çekebilir Enerji kesintileri raflardaki gıda çeşitliliğini azaltıp, fiyatları artıracak