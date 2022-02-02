Erzincan Kızılay Maden Suyu işçileri eylemde

Erzincan Kızılay Maden Suyu Fabrikası’nda çalışan 40 işçi sendika ve sendikal hakları verilmediği gerekçesiyle eyleme başladı.

Orhan BOZKURT

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Erzincan Kızılay Maden Suyu Fabrikası'nda çalışan işçiler, anayasal hakları olan sendika ve sendikal haklarının verilmediğini belirterek eyleme başladı.

İşçiler adına açıklama yapan Okan Şahin, “Fabrikamız 2014’te üretime geçti. 2019’a kadar dernek olarak çalıştık. 2019 yılında dernek biz çalışanları kurulan anonim şirkete devretti. Şirkete geçiş yaptıktan sonra başarı primi, performans parası, giyim yardımı ve ek ödeneklerimiz ödenmemeye başlandı. Daha sonra bize tekrar sözleşme imzalatıldı. Sözleşmeye istinaden bizim hiçbir hakkımız verilmedi, kuru maaşla çalıyoruz. Anayasal hakkımız olan sendika hakmızı istiyoruz” dedi.

‘BEYAZ YAKA-MAVİ YAKA AYRIMI YAPILIYOR’

Performans primlerinin işçi, yönetici ayrımı ile ödendiğini de anlatan Şahin, “Şirket çalışanlara performans primi ödüyor ama üretimdeki arkadaşlara ödemiyor. Mavi yaka-beyaz yaka ayrımı yapıyor. Asgari ücrete yüzde yüzde 50 zam yapıldı bize yüzde 22 zam yapıldı. Biz hakkımız istiyoruz, kesinlikle kuruma her hangi bir zarar vermek istemiyoruz. Sendikaya üye olduk ama sendikal haklarımızı alamıyoruz” diye konuştu.

Kızılay Maden Suyu Fabrikası işçilerinden Salih Gürsu ise “Üç yıldır bu sıkıntıları yaşadığımız için sendikaya başvurduk ve sendikalı olduk. Sendika anayasal hakkımız ama bizi kimse muhatap almıyor, sorunlarımız devam ediyor. Bunun çözüme ulaşmasını istiyoruz. Anayasadan kaynaklanan sendika hakkımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

Aynı gerekçe ile Afyon Kızılay Madensuyu Fabrikası’nda çalışan işçilerde eylem yapıyor.

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