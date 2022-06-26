Erzincan’da ekmeğe zam
Erzincan’da ekmeğin fiyatına zam geldi. 210 gramlık ekmek 4 TL oldu.
Erzincan'da 210 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 4 TL oldu.
Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine un fiyatlarında ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Erzincan'da 210 gram ekmek fiyatı 4 TL olarak belirlendi.
FİYATLAR NE KADAR OLDU?
Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle:
- 210 gr. Somun Ekmek 4.00 TL
- 80 gr. Simit 4.00 TL
- 80 gr. Poğaça 4.00 TL
- 70 gr. Börek 4.00 TL
- 270 gr. Mercan Ekmeği 5.50 TL (İHA)