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Erzincan’da ekmeğe zam

Erzincan’da ekmeğin fiyatına zam geldi. 210 gramlık ekmek 4 TL oldu.

Sozcu.com.tr
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Erzincan’da ekmeğe zam

Erzincan'da 210 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 4 TL oldu.

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine un fiyatlarında ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Erzincan'da 210 gram ekmek fiyatı 4 TL olarak belirlendi.

FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle:

  • 210 gr. Somun Ekmek 4.00 TL
  • 80 gr. Simit 4.00 TL
  • 80 gr. Poğaça 4.00 TL
  • 70 gr. Börek 4.00 TL
  • 270 gr. Mercan Ekmeği 5.50 TL (İHA)
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