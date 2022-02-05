‘Esnaf kurye modeline son verilmeli’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, motokuryelere dayatılmaya çalışılan esnaf kurye modelinin, sömürü ve güvencesiz çalışma modeli olduğunu belirterek, kuryelerin güvenceli çalışma ve insan onuruna yaraşır bir ücrete sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Sözcü İstanbul

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Son yıllarda büyük dağıtım şirketlerinin tercih ettiği ve iş güvencesinin olmadığı bir istihdam modeli olarak ortaya çıkan esnaf kurye modeli, işçilerin tepkisini çekiyor.

Büyük şirket sahipleri ile motorlu kuryeler arasında belirsiz süreli bir iş sözleşmesini ön gören bu modelin iş kanunu kapsamının dışında kalıyor. Bu durum da esnaf kuryelerin, işten çıkartıldıklarında işe geri dönüş davası açma hakkını da ellerinden almış oluyor. Çünkü kendi hesabına çalışanlar olarak görülüyorlar. Fazla mesai, ulusal bayramlar ve resmi tatil günlerinde çalıştıklarında fazla ücret alma hakkına da sahip olamıyor, ne kıdem tazminatı hakkı ne de yıllık izin hakkı bulunmuyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, motokuryelere dayatılmak istenen esnaf kurye modelinin güvencesiz çalışma modeli olduğunu belirterek, kuryelerin güvenceli çalışma ve insan onuruna yaraşır bir ücrete sahip olmaları gerektiğini söyledi.

‘TALEPLERİNİN HEPSİ ANAYASAL HAKLARI’

Ağbaba yaptığı açıklamada, “Motokuryeler, emeklerinin karşılıklarının ve anayasal hakları olan sendika haklarının tanınması için mücadele ediyorlar. Bu taleplerin hepsi anayasal bir haktır” dedi.

“Günde 10-12 saat iki tekerlek üzerinde, hayatlarını hiçe sayarak çalışmak zorunda kalan motokurye emekçilerinin talepleri kabul edilmeli ve motokuryeler insanca yaşayabilecek bir ücret elde etmelidir” diyen Ağbaba, şöyle devam etti:

‘YÜKÜMLÜLÜK İŞVERENDE OLMALI’

“Motokuryelerin mevcut iş kanunu kapsamına alınması ve güvenceye kavuşturulması gerekmektedir. Sendikal haklarının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Kuryelerin getiri başına ücretlerinin dışında düzenli ve sabit bir gelir hakkına sahip olması gerekmektedir.

Kuryeler belirsiz süreli iş sözleşmesi karşılığında istihdam edildiklerinde, geçmişe dönük primleri işverenler tarafından karşılanmalı, kuryelerin sosyal güvenlik hakkı garanti altına alınmalıdır. Esnaf Kuryeler iş sağlığı ve güvenliği kapsamına dahil edilmelidir ve yükümlülük işverende olmalıdır.”

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