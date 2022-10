Eti pahalı satıyorlar dedi istifa etti

Halka ucuza kırmızı et yedirmesi için kurulan et konseyinin ‘belli adreslerin’ güdümünde hareket ettiği, eti ucuzlatmak yerine 3 kat pahalı satılmasına göz yumduğu iddia edildi.

Erdoğan SÜZER

Kırmızı et fiyatlarını dizginlemek ve halkın ucuza et yemesini sağlamak amacıyla kurulan Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin (UKON) tam aksine etin daha da pahalı satılmasına yol açtığı iddia edildi. İddiaları ortaya atan UKON Denetim Kurulu Üyesi Nihat Çelik, konseyin ‘belli adreslerin' güdümünde hareket ettiğini, bu yüzden hem üreticinin hem de tüketicinin mağdur olduğunu açıklayarak UKON'daki görevinden istifa etti. Çelik, kırmızı eti üreticiden çok ucuza toptan satın alan büyük şirketlerin aynı eti tüketiciye 3 kat fiyatla sattığını, konseyin ise bu sisteme göz yumduğunu savundu.

KENDİ MENFAATLERİ İÇİN

Halen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı olan Nihat Çelik, UKON denetim kurulu üyeliğine seçildiği 2018 yılından bu yana konsey tarafından sadece bir defa denetleme kurulu toplantısına davet edildiğini söyledi. TÜDKİYEB Başkanı Çelik, yetiştiricilerin zararına sattığı karkas etin tüketicinin sofrasına gidene kadar en az 3 kat arttığını, bu yüzden hem üretici hem de tüketicinin ciddi mağduriyet yaşadığını, buna karşılık konseyin kılını bile kıpırdatmadığını söyledi. Çelik, konseyin üretici ve tüketiciden çok kendi ego ve menfaatlerini gözeten bir yapıda olduğunu da belirtti.

Kendileri çalıp kendileri oynuyor

Konseyin sanayicilerin ve ‘belli adreslerin' güdümünde hareket ettiğini ifade eden TÜDKİYEB Başkanı Çelik, “Sadece birileri için etiket haline gelen Konsey, kendilerinin çalıp kendilerinin oynadığı bir düzende bugüne kadar sektörümüz hayrına herhangi bir hizmetleri olmamıştır” dedi.

TZOB da süt konseyinden şikayetçi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar da Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyatlarına yaptığı müdahalelerle çiftçiyi üretimden kopardığını belirterek “Büyük beklentilerle kurulan Ulusal Süt Konseyi talimatla hareket ederek yanlış kararlar aldı, süte sahip çıkmadı, en zor zamanında üreticilerimizin yanında olmadı. Süt konseyi işlevini yitirmiştir ve kapatılmalıdır” çağrısında bulunmuştu. Bayraktar, konseyin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın talimatlarıyla yönetildiğini, bunun da hayvancılığı büyük bir krizin içine soktuğunu ifade etmişti.