Abone Ol

Euro bölgesi nisan enflasyonu belli oldu

Euro bölgesi enflasyonu nisanda yüzde 7,5 ile rekor seviyedeki seyrini sürdürdü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Euro bölgesi nisan enflasyonu belli oldu

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat’ın öncü verilerine göre Euro bölgesinde tüketici fiyatları yıllık bazda ​​nisan ayında yüzde 7,5 ile beklentiler seviyesinde arttı​​​​​. Bu seviye, 19 ülkeli Euro bölgesi için rekor seviye olarak kayıtlara geçti.

Euro bölgesinde mart enflasyonu yüzde 7,4 idi.

Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 3,9​ ile beklentilerin üzerinde geldi.​​

Çekirdek enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3,2 seviyesinde açıklanmıştı.​

Reuters anketine katılan ekonomistler Euro bölgesinde çekirdek enflasyonun yüzde 3,4​ seviyesinde olacağını öngörüyorlardı. (REUTERS) Merkez Bankası dolar arıyor: Yabancıya sıfır faizle TL verecekler İlginizi Çekebilir Merkez Bankası dolar arıyor: Yabancıya sıfır faizle TL verecekler

Benzine büyük zam İlginizi Çekebilir Benzine büyük zam Altın fiyatları iki ateş arasında İlginizi Çekebilir Altın fiyatları iki ateş arasında

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Altın altın fiyatları Avrupa Avrupa Birliği büyüme Dolar Ekonomi enflasyon Euro euro bölgesi faiz FED Merkez Bankası zam