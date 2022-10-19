Euro bölgesi tüketici enflasyonu eylülde yüzde 9,9 oldu

Euro bölgesi nihai tüketici enflasyonu eylülde yıllık bazda yüzde 9,9 ile beklentilerin altında arttı​​​​​​​.

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Euro bölgesi nihai tüketici enflasyonu (TÜFE) eylülde yıllık yüzde 9,9 aylık bazda ise yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Böylece eylülde yıllık enflasyon rekor kırmış oldu.

Reuters anketine katılan ekonomistler euro bölgesinde TÜFE’nin yüzde 10 artacağını tahmin etmişlerdi. Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre eylül ayı için öncü enflasyon yüzde 10 olarak açıklanmıştı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA

Euro bölgesinde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 6 artarak, yüzde 6,1’lik beklentilerin hafif altında geldi. ​

Çekirdek enflasyon Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 0,9 ile beklentilere paralel olarak yükseldi. Euro bölgesinde yıllık bazda en yüksek enflasyona sahip ülkeler yüzde 24,1 ile Estonya, yüzde 22,5 ile Litvanya ve yüzde 22 ile Letonya oldu. (REUTERS)

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