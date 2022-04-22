Euro faizi de artıyor

Yüksek enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) faiz artışına zorlarken ECB yöneticileri de çeşitli uyarılarda ulunarak faiz artışı sinyalleri vermeye başladı. Ayrıca piyasalar da 2022 yılı için faiz artışını fiyatlıyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’da yükselen enflasyon, ECB’yi faiz artışına zorluyor.

Yatırımcılar, ECB’nin 2012’den bu yana mevduat faizini ilk kez sıfırın üzerine çıkarmasını beklerken ECB yöneticileri de faiz artışı yönünde sinyaller vermeye devam etti.

ECB yöneticileri bankanın yüzde 2’lik hedefinin neredeyse 4 katında seyreden enflasyonun daha fazla kontrolden çıkmasından endişeli. Para piyasaları ise ECB’nin yıl içinde toplamda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğini fiyatlıyor.

PİYASALAR FAİZ ARTIŞINI FİYATLIYOR

Bloomberg’in haberine göre para piyasaları aralık ayına kadar toplam 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlıyor. Böylece mevduat faizinin pozitife dönmesi bekleniyor.

ECB’nin mevduat faizi yüzde eksi 0,50, marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25 seviyesinde. Euro bölgesi enflasyonu ise yüzde 7,5’le tarihi yüksek seviyesinde.

EURO’NUN PATRONLARINDAN İŞARET

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Bloomberg’e verdiği röportajda, merkez bankasının 2011’den bu yana ilk faiz artışını temmuz ayında gerçekleşebileceğini söyledi. Guindos, temmuzda parasal genişleme sürecinin bitebileceğini ve faiz artışına zemin hazırlanabileceğini ifade etti.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Pierre Wunsch ise euro bölgesi ekonomisinin sert bir şokla karşılaşmadığı sürece bu yıl politika faizini pozitif bölgeye çekebileceğini belirtti. Wunsch, yükselen fiyatları kontrol altına almak için ‘sıkılaştırıcı’ bir politika uygulanması gerekebileceğini dile getirdi.

ECB BAŞKANI’NDAN ENFLASYON UYARISI

ECB Başkanı Christine Lagarde ise bu hafta katıldığı bir toplantıda euro bölgesi enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek enflasyona kademeli şekilde müdahale edilmesi gerektiğini savundu.

Lagarde, ECB’nin haziran toplantısının faiz oranlarının seyri için anahtar nitelikte olduğunu belirterek, “Bizim için bu bir sıkılaşma meselesi değil, para politikasını normalleştirme meselesi” diye konuştu.

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