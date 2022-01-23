Fabrikalar enerji kısıtlaması nedeniyle bu gece şalter indirmeye başlıyor

Otomotiv sektörünün kalbi Bursa'da 4 OSB bölgesinde fabrikalar, enerji kısıtlaması nedeniyle bu gece yarısından itibaren üç gün boyunca şalter indirecek. SÖZCÜ'ye konuşan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "Doğalgaz ve elektrikte yüzde 40 azalmaya gidilecek. Bu aynı orantıda üretimi de etkileyecek demektir. Kısıtlama 10 gün süre ile sınırlı kalırsa telafisi mümkün. Ancak, uzarsa bu durum enflasyonu tetikleyecek ve yeni zamlara sebebiyet verecektir" dedi.

Halil ATAŞ

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Doğalgaz kısıtlaması nedeniyle TEİAŞ’ın elektrik kısıtlamasına gidecek olması Bursalı patronları tedirgin etti. Kentteki BOSB, NOSAB, DOSAB, İnegöl OSB, Barakfaki-Kestel- Gürsu OSB’de haftanın üç tam günü 24 saat elektrik kesintisi olacağı öğrenildi.

“ENFLASYONU VE ZAMLARI TETİKLER”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, “Doğalgaz ve elektrikte yüzde 40 azalmaya gidilecek. Bu aynı orantıda üretimi de etkileyecek demektir. Kısıtlama 10 gün süre ile sınırlı kalırsa telafisi mümkün. Ancak, uzarsa bu durum enflasyonu tetikleyecek ve yeni zamlara sebebiyet verecektir” dedi.

“UZAK DOĞU SİPARİŞLERİNİ KAYBETME RİSKİMİZ VAR”

Enerji kısıtlamasının 10 gün idare edilebileceğine dikkat çeken Çevikel, “Bu süre aşılırsa çok büyük sıkıntı. Çünkü bizim terminlerimiz var. Vaktinde teslim etmediğimiz zaman bunun reklamasyon giderleri var. Bilhassa Uzak Doğu’dan son dönemde bize dönen siparişleri kaybetme riskimiz var. O yüzden çok ciddi anlamda bizi etkileyecek” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİMİN YÜZDE 40’NI SİLİN”

Haftanın üç günü yaşanacak kısıtlamadan dolayı üretimin yüzde 40’nı silin diyen Çevikel, “Bu reelde daha fazla olur. Bilhassa boyahane ve ağır sanayi makinaları. Açıyorsunuz ancak hemen çalışmıyor. Yüzde yüz tam kapasite çalışması için 12 saati bulan makinalar var. Ve Enerjiyi de tükettiği zamanlar bu ilk açıldığı zamanlar. Kapaması da bir o kadar sürüyor. Sanayinin çoğunluğu böyle” şeklinde konuştu.

“EV SAHİBİ OLARAK HAKKIMIZ OLMALI”

Bu tarz sıkıntıları yıllardır dile getirdiklerini dile getiren Çevikel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkemizin altından olduğu gibi enerji boru hatları geçiyor. Benim düşüncem ev sahibi olarak bunda bizim de hakkımız olduğunu düşünüyorum. Yani isteyen istediği zaman bunu kesememesi gerekiyor. Evet şu anda doğalgazdan üretilen elektrik bütün dünyada problem. Avrupa ülkelerinde de problem. İtalya’da da yüzde 700 oldu zam. Bizim ise jeopolitik konumumuz farklı. Bu kadar boru hattı geçen bir ülke olarak söz hakkımızın olması gerekirdi. Dolayısıyla bu sıkıntıyı yaşayacak son ülke biz olmalıydık.

Bunun çözümü böyle olmaz. Çözümü yenilenebilir enerjidir. Teşvik ve yatırımlar ile hidroelektrik ve güneş enerjisine biran önce dönülmesi gerekiyor. Doğalgaz da elektrik üretimini görüyorsunuz. Çok demode kaldı.”

RENAULT 15 GÜN ÜRETİM YAPMAYACAK

Öte yandan otomobil devlerinden Renault’unda elektrik kısıtlaması ve parça tedariki zorluğu nedeniyle Bursa’daki fabrikasında 15 gün üretime ara vereceği öğrenildi.

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