Fakir beklesin, zengine 124 bin ev parası verdiler

Yoksul borç harç peşinat yatırıp, gırtlağından kestiği parayla taksit ödeyerek ev sahibi olma hayali kurarken, zengine 124 bin ev parasını kur garantisiyle peşin verdiler.

Erdoğan SÜZER

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500 bin konut projesinde yoksulun konut sahibi olup olamayacağı, olacaksa da evine ne zaman kavuşacağı henüz netleşmemişken, iktidar sessiz sedasız 124 bin 353 ev parasını zenginlerin cebine şimdiden koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, bankalarda TL mevduat hesabı açtıran varlıklı kesime kur garantisi adı altında halkın bütçesinden sadece 6 ayda ödenen para 75 milyar 606 milyon 656 bin liraya ulaştı. Bu para, TOKİ'nin yapacağı 124 bin 353 adet 2+1 konuta karşılık geliyor. İktidar, yoksulun konutu için henüz çivi bile çakmazken 125 bine yakın bitmiş konut parasını zengine şimdiden vermiş oldu.

89 BİN 3+1 EV PARASI

Mevduat sahiplerine ağustos ayında kur garantisi adı altında 15 milyar 10 milyon lira daha ödeme yapıldı. Böylece halktan toplanan vergilerle oluşturulan bütçe kaynaklarından mevduat sahibi varlıklı kesime mart ayından bu yana aktarılan para 75 milyar 606 milyon lirayı aştı. TOKİ'nin yaptıracağı söylenen 2+1 konutlar en düşük 608 bin liradan, 3+1 konutlar da en düşük 850 bin liradan 240 ay vadeyle dar gelirlilere satılacak. Kur garantisi adı altında 6 ayda varlıklı kesime ödenen parayla TOKİ'nin 3+1 konutlarından 88 bin 949 adet, 2+1 konutlarından ise 124 bin 353 adet alınabiliyor.

ON BİNLERCE KONUT

Döviz kurunun bu şekilde artmaya devam etmesi halinde kur garantisi ödemeleri yılsonuna kadar devam edecek. Dolayısıyla yılsonu geldiğinde bir tek yoksul dahi TOKİ'nin sosyal konutlarından satın alamazken varlıklı kesim ilave on binlerce konut parası daha kazanmış olacak.

2.5 milyar lira gizli harcandı

Resmi verilere göre, bütçeden ocak-ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde 2 milyar 478 milyon 249 bin liralık gizli hizmet harcaması yapıldı. Cumhurbaşkanı yetkisinde olan bu bütçe ödeneğinden en son ağustos ayında yapılan harcama 442 milyon 461 bin lirayı buldu. İlk 8 ayda merkezi hükümet bütçesinin gelirleri 1 trilyon 768 milyar, giderleri 1 trilyon 735 milyar, bütçe dengesi de 33.1 milyar TL oldu. Kur artışı ve ekonomik krizin etkisiyle cari transferlere harcanan para 716 milyar lirayı buldu.

Faize 286 bin konut parası gitti

Devlete borç para verenlere halkın bütçesinden ödenen faiz tutarı da ağustos sonu itibarıyla 174 milyar liraya ulaştı. Faiz kazancı elde eden varlıklı kesime ödenen faiz parasıyla TOKİ'nin 2+1 konutlarından 286 bin adet satın alınabiliyor. Faiz ve kur garantisi adı altında varlıklı kesime sadece bu yıl içinde bütçeden ödenen para 410 bin yoksulun hayalini kurduğu konuta karşılık geliyor. Yılsonuna kadar bu sayı milyona yaklaşacak.