Fed: Büyümeye ilişkin görünüm enflasyon yüzünden gölgeleniyor

ABD Merkez Bankası (Fed) dün yayınlanan Bej Kitap'ta, ekonomik görünümün jeopolitik gelişmeler ve artan fiyatların yarattığı belirsizlikle gölgelendiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Fed’in ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı Bej Kitap raporunun nisan sayısını dün yayımladı.

Fed, ABD ekonomisinin nisan ortasına kadar ılımlı bir hızda büyüdüğünü, ancak artan fiyatlar ve jeopolitik gelişmelerin belirsizlik yarattığını ve bunun gelecekteki büyüme görünümünü gölgelediğini söyledi.

Fed’in 12 bölgesel şubesi tarafından derlenen anketlere dayanarak oluşturulan raporda artan arz maliyetinin bazı firmaları fiyatları yükseltmeye zorladığı belirtildi.

ENFLASYON NEDENİYLE ÜCRETLER YÜKSELEBİLİR

Raporda yer alan işverenlerin beklentileri de yükselen enflasyon nedeniyle çalışanların maaşlarının daha da artacağı yönünde oldu. Ancak bazı firmalar daha önceki ücret artışlarının “işe alma veya elde tutma oranlarında iyileşmeye yol açmadığını” belirtti.

Bu nedenle kimi işverenler ücretleri daha fazla artırmayı göze alamayacaklarını söyledi. Ayrıca bazı işletmeler, “artan ücret baskısı ve işçi eksikliği” ile başa çıkmak için otomasyonu düşündüklerini söyledi.

ANKETLERDE ENFLASYON VURGUSU

Enflasyonla ilgili sorunların güçlü kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, firmaların hızla artan girdi maliyetlerini müşterilere yansıtmaya devam ettiği belirtildi. Raporda, çoğu şirketin gelecek aylarda enflasyonist baskıların devam etmesini beklediği bildirildi.

Raporda, imalat sektöründe ham madde, nakliye ve işçilik maliyetlerinde büyük artışlar kaydedildiği, birçok bölgede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından enerji, metaller ve tarımsal emtia fiyatlarında ani artışların rapor edildiği aktarıldı.

FED ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR

Rapor, enflasyon başta olmak üzere çeşitli sorunların Fed üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya devam ettiğini de gösterdi. Enflasyonda bu görünüm sürerken para politikasını sıkılaştırmaya başlayan Fed’in faiz artışlarında hızlanıp hızlanmayacağı piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyordu.

Kimi Fed yetkilileri se geçtiğimiz haftalarda mayıs toplantısında 50 baz puanlık bir artış sunmaya açık olduklarını söyledi. St. Louis Başkanı James Bullard ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, 75 baz puanlık bir artışın da gerekirse göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı mayıs ayında yapılacak. Yıllık takvime göre, FED faiz kararı toplantısı 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

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