Fenomenlere vergi incelemesi: 588 kişi hakkında işlem başlatıldı

50 bin kişinin sosyal medya aracılığı ile elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edildiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 588 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Nebati, bugüne dek Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu, 65 bin kişinin analiz edildiği bilgisini verdi.

“50 bin kişinin, sosyal medya aracılığı ile elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi” diyen Nebati, “İlk etapta 3 bin 500 kişi için saha denetimlerine başlandı” dedi.

Nebati, “Bugüne dek yapılan çalışmalar kapsamına giren 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldı” diye konuştu.

‘DİJİTAL GÖÇEBELER DE YAKIN TAKİPTE’

Nebati, “Oyun teknolojileri sektöründeki hızlı büyüme trendi, kayıt dışı ile mücadelemizi de hızlandırdı. E-spor sektöründe elde edilen oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı tüm gelirler RADAR sistemi tarafından yakından izleniyor” dedi.

Diğer yandan Nebati, mekansal kısıtlama olmaksızın, uzaktan çalışma yolu ile gelir elde eden dijital göçebelerin de kayıt dışı ile mücadelede bakanlığın yakın takibinde yer aldığını ifade etti.

‘RADAR SİSTEMİ İLE YAKINDAN İZLENİYOR’

Nebati “E-ticaret sektörünün sağlıklı büyümesine katkı sağlamak suretiyle, Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde, oluşabilecek vergi kayıplarını detaylı bir şekilde inceliyor ve analiz ediyoruz. E-ticaret ile ortaya çıkan iş modelleri, pazarlama stratejileri, yenilikçi bir altyapı anlayışı ile kurduğumuz RADAR sistemi ile yakından izleniyor” diye konuştu.

Bu yolla elde edilen gelir bazında bugüne dek 6 bin mükellefin analiz edildiğini belirten Nebati, şöyle devam etti:

“Gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimlerine başlandı. Bu denetimlerin sıklığı ve çapını artıracak ve sektöre yönelik tüm verinin mali ve finansal boyutunu yakından izleyeceğiz. Sosyal medya üzerinden elde edilen reklam gelirleri, canlı yayın platform gelirleri, içerik üretim gelirleri, çevirimiçi oyun gelirleri yani kısaca sosyal medya gelirlerinin vergisel yükümlülüklerini yakından izliyoruz.”

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