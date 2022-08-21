Fiyatlar uçmuş asgari ücret zammı çoktan eridi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın market ve pazarda yaptığı ‘Milletin geçim derdi’ araştırmasına göre 8 ayda sepetten 11 ürün eksildi.

Deniz AYHAN

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır her ay olduğu gibi bu ay da market ve pazarda ‘Milletin geçim derdi' araştırması yaptı. Ocak ayında 4 bin 250 TL, şimdi de 5 bin 500 lira asgari ücret alan bir aileyi canlandıran Ümit ve Nigar Dikbayır, kira, aidat, ulaşım, ekmek, su, doğalgaz ve elektrik, telefon gibi zorunlu harcamaları çıktıktan sonra kalan 1.400 TL ile aynı çeşit 48 kalem ürün almaya gitti. Ancak ocak ayında 48 üründen 41'ini bin 400 liraya alabilirken, aynı ürünler şimdi 2 bin 146 lira tuttu ve sepetten 11 ürün eksilerek 37 kaleme düştü.

SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞTÜ

Ümit Dikbayır alışveriş sonrası yaptığı açıklamada “İktidar asgari ücrete zam yaptık diye övünüyor, 4 bin 250 liradan, 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrete gelen bin 250 lira zam enflasyon karşısında çoktan eridi, hiçbir derde deva olmadı. Vatandaşın aldığı maaş önemli değil vatandaşın o maaşla ne alabildiği yani satın alma gücü önemli. Bu ülkede 3 bin 500 lira alan emekli de var, onlar ne yapsın? Bin 250 zam hiç bir şey değil, acilen bu maaşlarda düzenleme yapılmalı” dedi.

Ürünleri kasada bıraktılar

Para yetmeyince çocuk bezi, kaşar peyniri, biber, elma, kağıt peçete, ıspanak, kahve, süt gibi 11 ürün kasada iade edildi. 6 ay önce 9.90 olan bir kilo salçanın 720 grama düşüp 31.95 olduğunu ve 5.5 liralık kabartma tozunun da 11.5 liraya yükseldiğini gören Nigar Dikbayır, “Fiyatlar uçmuş, Bu nasıl zam?'' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. İçinde 10 adet bulunan bir torba limonun fiyatının da, 49.5 lira olduğu görüldü. Ocak ayında 22 adedi 43.9 lira olan tablet bulaşık makinesi deterjanı ise 20 adede düşüp, fiyatı da 80 liraya yükseldi.