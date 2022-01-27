Fuat Oktay: Kur korumalı mevduatların büyüklüğü 209 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Oktay, "Kur Korumalı uygulamalarımız şu ana kadar yaklaşık 451 bini Hazine, 82 bini Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 533 bin kişiye ulaşmıştır. Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü yaklaşık 209 milyar lirayı bulmuştur ve sürekli de artmaya devam etmektedir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) 28'inci Dönem 46'ncı Meclis Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Oktay, büyüme rakamlarına vurgu yaparak, “2022 yılında ekonomik ve mali anlamda kronik sorunlarını geride bırakan, üreten, ihraç eden, istihdam oluşturan, daha sürdürülebilir ve dengeli büyüyen bir ekonomik yapıyla, geleceğe sağlam ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında tüm ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Ülkemizin iç ve dış dinamiklerini, sahip olduğu jeo-stratejik fırsat ve imkanları göz önüne alarak Covid-19 sonrası hedeflerimizi belirlemiştik. Hedeflerimize ulaşmada finansal istikrar oldukça önemli bir konumdadır. Bu nedenle kurlarda yaşanan temelsiz hareketlenmeyi bertaraf edecek, Türk Lirası yatırımlarını özendirecek ve döviz piyasası başta olmak üzere piyasalarda istikrarı sağlayacak adımlar attık” dedi.

KUR KORUMALI MEDVUATLARIN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 209 MİLYAR DOLAR

Oktay, “Kur Korumalı uygulamalarımız şu ana kadar yaklaşık 451 bini Hazine, 82 bini Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 533 bin kişiye ulaşmıştır. Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü yaklaşık 209 milyar lirayı bulmuştur ve sürekli de artmaya devam etmektedir. Döviz Tevdiat ve Altın Hesaplarından TL Vadeli Mevduata Dönüşümü Destekleyecek adımlar da atılmış, gerçek ve tüzel kişilerin bu yeni enstrümana gösterdiği ilgi bizleri memnun etmiştir” diye konuştu.

KDV’Yİ SADELEŞTİRECEĞİZ

İmalatçı ve ihracatçı firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmak için kurumlar vergisi oranını 1 puan indirdiklerini hatırlatan Oktay, şunları kaydetti:

“Kayıt dışı ekonominin azaltılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ihracatın özendirilmesi için Katma Değer Vergisi'ni (KDV) sadeleştireceğiz. Özellikle KDV'nin sadeleştirilmesiyle ilgili talebiniz olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili Bakanlığımızla iyileştirmeye yönelik konu üzerinde çalışmalarımız yoğunlaşmış durumda. Bunlara ek olarak, temel işletme harcamaları ile yatırımların teşviki, mevcut istihdam kapasitesinin korunması ve yeni istihdam imkanları oluşturulması için işletmelerimize Kredi Garanti Fonu desteğiyle uzun vadeli işletme ve yatırım kredileri vereceğiz.

Yani istihdama finansmana erişim imkanlarınızı artırıyor olacağız. Bankaların kredi tahsisi ve izlemesine ilişkin uluslararası standartlara uygun sistemlerin kurulması, veriye, risk analizine ve bilgiye dayalı kredi kullandırmanın sağlanması amacıyla proje bankacılığını yıl içinde yaygınlaştıracağız. Öncelikli Sektör Kredilendirme Programı ile kamu bankalarının, toplam kredilerinin belli bir oranını ileri teknoloji ve yüksek toplam faktör verimliliğine sahip sektörlere kullandırmasını teşvik edeceğiz. Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından piyasanın beklentilerine uyumlu şekilde ‘e-ticaret', ‘hal kanunu' ve ‘perakende kanunu' çalışmaları devam etmektedir.”

Konuşmasında muhalefeti hedef alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Ülkemizde kalıcı makroekonomik istikrar sağlayacak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ihracat ve istihdamı artıracak, oluşturulan katma değeri toplumun tüm kesimlerine yayacak olan yine bizleriz. Helalleşme kılıfında hesaplaşma turlarına çıkanlardan, karın örttüğü yollarda milleti kaderine terk eden zihniyetten iş insanımızın derdiyle dertlenmesini bekleyecek değiliz. 20 yıldır nasıl özel sektörümüzle omuz omuza ilerlediysek Cumhuriyetin 100'üncü yılına da yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı bir yaklaşımla, iş dünyamızla birlikte ilerleyeceğiz” dedi. (İHA)

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