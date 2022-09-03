Gazprom’dan onarım açıklaması

Avrupa'ya sevk edilen doğalgazı kesen Rus enerji şirketi Gazprom, Siemens'in yaşanan arızayı onarmaya hazır olduğunu ancak çalışmaları gerçekleştirmeye uygun bir atölye bulunmadığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rus enerji şirketi Gazprom bugün yaptığı açıklamada, Siemens’in Kuzey Akım 1 boru hattında onarım yapmaya hazır olduğunu, ancak bu işi yapacak bir atölye bulunmadığını söyledi.

Gazprom’un açıklaması arıza nedeniyle Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa’ya gaz tedarikine devam edemeyeceklerini açıklamasından bir gün sonra geldi. Şirket onarımların yalnızca özel olarak donatılmış bir atölyede yapılabileceğini söyledi.

Dün Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamış, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtildi.

‘ONARIM YAPACAK YER YOK’

Gazprom bugün Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Siemens, mevcut sözleşmeye uygun olarak onarım çalışmalarına katılıyor, arızaları tespit ediyor ve sızıntıları gidermeye hazır. Sadece onarım yapacak hiçbir yer yok” dedi.

Kuzey Akım 1 Boru Hattı'ndan gaz tedarikinin bu sabah başlaması bekleniyordu. Ancak Gazprom dün akşam saatlerinde boru hattının bir bölümünde gerçekleşen petrol sızıntısına ait olduğunu belirttiği bir fotoğraf yayınlamıştı.

SIEMENS’TEN AÇIKLAMA

Siemens Energy ise dün yaptığı açıklamada yaşanan sızıntının gaz akışına teknik bir engel oluşturmadığını belirtmiş, sızıntının yerinde kapatılabileceğini ve rutin bakım işlemleri sırasında onarılabileceğini aktarmıştı.

Şirketten bugün yapılan açıklamada ise Gazprom’dan yeni bir onarım talebi almadıkları ve enerji devinin açıklamalarını teyit edemeyecekleri belirtildi.

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