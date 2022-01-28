Gıda ihracatına kısıtlama sinyali

Yüzde 43.80’lik enflasyonla geçen yılı kapatan gıda sektöründe, iklim değişikliği ve yüksek maliyetler nedeni ile yaz döneminde büyük bir tedarik sıkıntısı yaşanacağına dair mesajlar gelirken, Tarım ve Orman Bakanlığı’na pek çok yaş sebze meyve ürününde ihracatta düzenleme yetkisi verildi.

Sayime BAŞÇI

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Dün Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre patates, domates, kuru soğan, patlıcan, yeşil biber, mandalina, portakal, zeytin, zeytinyağı, tavuk ve yumurta gibi pek çok temel gıda ürünlerinin ihracatına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dönemsel düzenleme yetkisi verildi. Karar bu yılın sonuna kadar uygulamada olacak.

Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatı 3 milyar 83 milyon dolara ulaşırken, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, kararla ihracatta kısıtlama beklemediğini aktararak “Emtia ayrı yaş sebze meyve ayrı. Tarımsal emtia dediğiniz zaman buğday, mısır, şeker, bakliyat gibi toplanabilir ürünler var. Bunların dünyada da borsaları var. Burada kısıtlama getiriliyorsa bizim insanımız önemli. Yaş meyve sebzede ben bir kısıtlama beklemiyorum. İhracatta devamlılık esastır” dedi.

Enflasyonu engellemez

Kararın uygulanması halinde sektörün ihracat için yaptığı yatırımların bertaraf olacağını ve pazarların rakip ülkelere kaptırılacağını anlatan Yeni Çiftçi Platformu Kurucusu Emrah İnce, “İhracat pazarına yönelik üretim yapan ve üretim maliyetlerini buna göre hesaplayan üretici de iç pazara dönünce maliyet sıkıntısı yaşar. Anlık kararların gıda enflasyonuna etkisi olmayacağı gibi ihracat hedeflerinin gerçekleşmesine engel olur” dedi.