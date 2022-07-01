Giderayak 1.052 anlaşmaya imza attı

Görevden alınmadan önceki son 6 ayda 1.052 alım anlaşmasına imza attığı ortaya çıkan TRT eski Genel Müdürü İbrahim Eren’in yaptığı anlaşmaların bilançosu açıklanmadı.

Veli TOPRAK

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TRT eski Genel Müdürü İbrahim Eren'in görevden alınmadan önceki son 6 ayda 1.052 alım anlaşmasına imza attığı ortaya çıktı. Bunlardan sadece 5'i ihale ile yapıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TBMM KİT Komisyonu'nda CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in konuya ilişkin sorusunu yanıtladı. Sobacı, “İbrahim Eren döneminde son 6 ayda program alımı, haber paketi ve canlı yayın hizmeti, mal ve hizmet alımı, bakım onarım hizmetleri, program tanıtım, barter ve sponsorluk hizmetlerine ilişkin 932 adet, program satış anlaşmalarına ilişkin ise 120 adet sözleşme yapıldı” dedi.

HALKIN PARASI

Tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderleri için sadece son üç yılda 200 milyon liraya yakın para harcandığını söyleyen Sertel, “TRT halkın parasını har vurup harman savurmaya devam ediyor. TRT'nin 2021 yılı geliri 5 milyar 557 milyon lira oldu” diyerek şunları söyledi: “Bu paranın yüzde 80'i dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere harcanıyor. Yani halktan alıyor iktidara yakın kurum ve kuruluşlara dağıtıyor.”