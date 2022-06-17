Goldman Sachs: Türkiye’de enflasyonun düşüşe geçmeden önce yüzde 80’e yaklaşmasını bekliyoruz

ABD merkezli Goldman Sachs, Türkiye'deki enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ünlü banka tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'de enflasyonun düşüşe geçmeden önce, yüzde 80'e yaklaşmasını bekliyoruz" denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TÜİK’e göre mayısta enflasyon yüzde 73,50’ye yükseldi. Nisanda oran yüzde 69,97 olmuştu. ENAG’a göre ise mayıs enflasyonu yüzde 160,67’ye yükseldi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Goldman Sachs da enflasyon konusunda açıklamada bulundu. Banka, Türkiye’de enflasyonun baz etkisi desteğiyle yıl sonunda yüzde 60’a düşüşünü, fakat öncesinde de yüzde 80’e yaklaşmasını bekliyor.

TL, 2021 yılında dolar karşısında yüzde 44 bu yıl da yüzde 24 değer kaybetti. TL, dünya genelinde atılan para politikasını sıkılaştırma adımlarının ardından Türkiye’de reel getirilerin oldukça ekside seyretmesiyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi