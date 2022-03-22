Havada ve karada fiyatlar uçuyor

Artan akaryakıt fiyatları, yol geçiş ücretleri, döviz kurları gibi maliyet kalemlerinin de etkisiyle ulaşım hızla zamlanmaya devam ediyor.

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Yaklaşık üç ay önce 499 TL'den 599'TL'ye çıkarılan iç hat havayolu tavan bilet fiyatları yüzde 16 zamla 699 TL'ye çıkarıldı. Otobüsle bilet fiyatlarına da ortalama yüzde 20 zam yapılacağı ifade ediliyor. İki sektörün temsilcileri de artışların devam edeceğini belirtti.

Pegasus Hava Yolları CEO'su ve Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı Mehmet Nane, daha önce yaptığı bir açıklamada kademeli artışlarla tavan fiyatların 899 TL'ye çıkarılmasını talep ettiklerini söylemişti. Resmi açıklama olmasa da bazı uçuşlarda fiyatlar 700 TL civarında oluştu. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım ise “Önümüzdeki dönemde piyasaları takip edeceğiz ama kısa zamanda bir düzelme görülmüyor gibi” dedi.

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ KRİZİ

Akaryakıt fiyatlarının yanı sıra yol ve köprü ücretlerinin de maliyetlerini katladığını söyleyen Yıldırım, özellikle üçüncü köprü zorunluluğunun yolcuyu kaçırdığını ve otobüsçüyü perişan ettiğini belirtti.

Vatandaş seyahat edemez hale geldi

– Seyahatlerin geçen yıla göre yüzde 50 oranında azaldığını ifade eden TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, vatandaşın yolculuk edemez hale geldiğini belirtti. Bu nedenle kamudan destek istediklerini söyleyen Yıldırım, “Öncelikle biletlerde KDV yüzde 1'e düşürülmeli, daha sonrasında da yol ve köprü geçiş ücretlerinde bir indirime gidilmeli” dedi.