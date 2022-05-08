Hem esnaf hem de halk fiyatlara isyan etti: Böyle giderse bu iktidar gitmiştir

Artan girdi fiyatları pazar esnafın da belini büktü. Esnafın para kazanamadığını, alışverişe gelen vatandaşın ise alım gücü düştüğü için bir şey alamadığını söyleyen esnaflar, "İktidar derdimizi anlamıyor. Küçük esnaf bitti, küçük esnaf diye bir şey kalmadı. Bitirdiler..." diyerek dert yandı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaşanan ekonomik sıkıntılar pazarları da boş bıraktı. Her geçen gün artan fiyatlara hem esnaf hem de vatandaşlar isyan etti.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Kayseri'nin Develi ilçesindeki semt pazarında, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

“BÖYLE GİDERSE BU İKTİDAR GİTMİŞTİR”

Ataman'ın ziyaret ettiği bir pazarcı esnafı, artan girdi maliyetlerinden dert yandı. İktidardan memnun olmadıklarını söyleyen pazarcı esnafı, şöyle konuştu:

*Doğruyu konuşacaksak şimdiki iktidardan memnun değiliz. Ben kamyoncuyum. Yakıtımızı alamıyoruz, fiyatlar yüksek. İktidar derdimizi anlamıyor.

*Getirildiğimiz malın maliyeti yükseldi. 10 liraya aldığımız mal 13 lira oldu. 15 lira dediğimiz zaman da vatandaş da ‘çok' diyerek alamıyor. Alım gücü yok…

*Mersin'e gidiş geliş geçen senenin 4 katı. Geçen sene 650 liraydı bu sene 3 bin lira oldu. Masrafa bak ya… 37 yıldır bu mesleği yapıyorum bu döneme bu kadar böyle bir şey görmedim.

*Bu dönemde bitirdiler bizi. Para kazanma olayı bitmiştir. Malı satıyoruz 500 lira kalıyor eve gittiğimizde 500 lira bitmiştir. Cepten gidiyor…

*Eve gidiyorum, ‘şunu almadın, bunu almadın'… Neyle alıyım, para kazanamadım ki alıyım. Böyle giderse bu iktidar gitmiştir. İnşallah önümüze bakacağız.

“TADIMIZ YOK, SENE SENEYİ ARATIYOR”

Bir başka pazarcı esnafı ise, artan akaryakıt ve poşet fiyatlarına isyan eti. Küçük esnafın bittiğini kaydeden pazarcı esnafı şu ifadeleri kullandı;

*İşlerin tadı yok. Millet alacak ama durumu yok. Millet almaya can atıyor ama fiyatlar cep yakıyor. Bizim de tadımız yok, sene seneyi aratıyor.

*Normalde 2 bin lira yakan araba şimdi 4 bin lira yakıyor. Nasıl tadım olsun. Poşetin kilosunu 8 liraya alıyordum şimdi 35 lira olmuş. 4 katı…

*Tahta kasaya 5 lira para kesiyorlar. Küçük esnaf bitti, küçük esnaf diye bir şey kalmadı. Bitirdiler…

İlginizi Çekebilir 10 kişiden 6'sının AKP'ye oy verdiği kentte 'hayat pahalılığı' yorumu

İlginizi Çekebilir Ekonomi anketinde sonuç: Seçmen, hükümetin ekonomiyi düzelteceğine inanmıyor