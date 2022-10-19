Hükümet 2023’te 6 milyar liralık taşınmaz satışı hedefliyor

2022'nin ilk 9 ayında 4,8 milyar TL'lik taşınmaz satış geliri hedefine karşın 5,1 milyar TL'lik gelir elde edildi. Devlet, gelecek yıl ise taşınmaz satışlarından yaklaşık 6 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

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Geçen yıl lojman, sosyal tesis, arazi ve arsaların bulunduğu taşınmazlar satılarak 3 milyar 62 milyon TL gelir hedeflenirken, bu tutar 2021 yıl sonunda 3,7 milyar TL’yi aşmıştı.

2022’nin ilk 9 ayında ise 4,8 milyar TL’lik taşınmaz satış geliri hedefine karşın 5,1 milyar TL’lik gelir elde edildi.

Devlet, gelecek yıl ise taşınmaz satışlarından yaklaşık 6 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlenen bilgiye göre, gelecek yıl taşınmaz satışları kapsamında en fazla gelir 3 milyar 201 milyon lirayla arazi satışlarından elde edilecek.

2024’TE 6,5 MİLYAR TL’Yİ AŞMASI BEKLENİYOR

Lojman satışından 570 milyon 302 bin lira, sosyal tesis satışından 364 bin lira, diğer bina satışlarından 535 bin lira, arsa satışından 259 milyon 773 bin lira, diğer taşınmaz satışlarından 1 milyar 928 milyon 798 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor.

Diğer taşınmaz satış gelirleri kapsamında 1 milyar 77 milyon lirası 2B taşınmazları olmak üzere, Hazineye ait tarım arazileri ile çeşitli taşınmazların satış gelirleri öne çıkıyor.

Bu kapsamda gelecek yıl taşınmaz satış gelirlerinin bütçeye katkısının 5 milyar 961 milyon 265 bin lirayı bulması bekleniyor.

Bütçe teklifine göre, 2024 yılında taşınmaz satış gelirlerinin 6 milyar 557 milyon 311 bin liraya, 2025’te ise 7 milyar 210 milyon 249 bin liraya ulaşması öngörülüyor.

GELECEK 3 YILDA YAKLAŞIK 20 MİLYAR TL KATTKI

2024’te taşınmaz satış gelirlerinin 3 milyar 521 milyon 620 bin lirası arazi, 627 milyon 332 bin lirası lojman, 400 bin lirası sosyal tesis, 535 bin lirası diğer bina, 285 milyon 746 bin lirası arsa satışlarından gelecek.

Söz konusu dönemde diğer taşınmaz satış gelirlerinden elde edilecek gelirin ise 2 milyar 121 milyon 678 bin lirayı bulması planlanıyor. Diğer taşınmaz satış gelirlerine 2B taşınmazlarının satış gelirleri 1,1 milyar lira katkı sağlayacak.

2025’te ise 3 milyar 871 milyon 47 bin lira arazi, 690 milyon 66 bin lira lojman, 440 bin lira sosyal tesis, 535 bin lira diğer bina, 314 milyon 314 bin lira arsa, 2 milyar 333 milyon 846 bin lira diğer taşınmaz satış geliri hedefleniyor.

Diğer taşınmaz satış gelirleri kapsamında 2B taşınmazlarının satış gelirlerinin bütçeye katkısının 1,3 milyar lirayı aşması öngörülüyor.

Böylece gelecek 3 yılda taşınmaz satışlarından toplamda 19 milyar 728 milyon 825 bin lira gelir bekleniyor. (AA)

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