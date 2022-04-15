İhracat gelirlerinin TCMB’ye satılması uygulamasında oran arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan İhracat Genelgesi'ne göre, ihracatçıların döviz gelirlerinin TCMB'ye satılması zorunluluğunda oran yüzde 40'a çıkarıldı.

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Reuters’ta yer alan habere göre, ihracatçıların ihracat kanalıyla elde ettikleri döviz gelirlerinin TCMB’ye satılması zorunluluğunda ilgili oranı yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarıldı.

TCMB tarafından yayınlanan İhracat Genelgesi’nde yer alan ilgili ek maddede, “Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB'ye veya DAB'a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ı İBKB'yi veya DAB'ı düzenleyen bankaya satılır” denildi.

Ekonomi yönetiminin, TCMB tarafından yıl başında uygulamaya alınan ihracatçı dövizlerinin rezervlere satın alması uygulamasındaki mevcut yüzde 25 olan oranın yüzde 50’ye kadar yükseltilmesini değerlendirildiği belirtilmişti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ihracatçılar ile bir toplantı gerçekleştirdiği ve döviz gelirlerinin yüzde 25’inin TCMB tarafından satın alınması uygulamasında oranın ‘yüzde 40’a çıkarılmasının planlandığını’ söylediği aktarılmıştı.

RUSYA VE UKRAYNA DETAYI

Öte yandan genelgede yer alan bir geçici madde ile Ukrayna ve Rusya'ya gerçekleştirilen ihracatla ilgili ihracat bedellerinin TL olarak kabulü mümkün kılındı.

Buna göre, Ukrayna ve Rusya'ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkün olacak.

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