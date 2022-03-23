İhracat ucuz, ithalat pahalı: Dış ticaret haddinde tarihi düşüş

Ocakta birim değer ihracatta yüzde 6,5, ithalatta yüzde 42,7 arttı. Dış ticaret haddi, ocakta endeks tarihinin en düşük değerine geriledi. Ocakta dış ticaret açığının 10 milyar doları aşmasında bu fark etkili oldu.

Sozcu.com.tr

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İhracatın ucuz, ithalatın ise pahalı olması, ocakta dış ticaret haddinin tarihi düşük seviyeye gerilemesine neden oldu.

İhracat birim değer endeksi 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 21,4, yakıtlarda yüzde 56,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.

İhracat miktar endeksi bu dönemde yüzde 10,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,0 artarken, yakıtlarda yüzde 4,4 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞERİ YÜZDE 42,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 35,5, yakıtlarda yüzde 217,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,8 arttı.

İthalat miktar endeksi bu dönemde yüzde 8,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4, yakıtlarda yüzde 6,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde14,5 arttı.

DIŞ TİCARET HADDİ SERT DÜŞTÜ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Ocak ayında 97,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 24,7 puan azalarak, 2022 yılı Ocak ayında 72,8 oldu.

Bu rakam, 2013 yılına kadar giden veride en düşüğü oldu.

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 234,9 artarak 3 milyar 64 milyon dolardan, 10 milyar 261 milyon dolara yükselmişti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak ayında yüzde 83,0 iken, 2022 Ocak ayında yüzde 63,2’ye gerilemişti.

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