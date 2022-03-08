İhracatçıların talep ikliminde iyileşme

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye ihracat İklimi Endeksi, şubatta 55.2'ye yükselerek Türk imalat ihracatçılarının talep ikliminde belirgin bir iyileşmeye işaret etti.

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2022 Şubat ayına ilişkin Türkiye ihracat İklimi Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endeks şubat ayında 55.2’ye yükselerek Türk imalat ihracatçılarının talep ikliminde belirgin bir iyileşmeye işaret etti.

Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO verilerine göre, ocak ayında 52.3 olarak ölçülen ihracat iklimi endeksi şubatta 55.2’ye yükselirken, İSO “Söz konusu iyileşme 2021 Ağustos’tan beri en güçlü düzeyde gerçekleşti” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, “Talep koşullarının şubat ayında daha hızlı güçlenmesi esas olarak Omicron varyantının birçok ana ihracat pazarında yatışmasından kaynaklandı” denildi.

SAVAŞIN ETKİLERİ HENÜZ YANSIMADI

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Omicron varyantının özellikle ana ihracat pazarlarındaki etkisinin azalması, şubatta Türk imalat sanayi ihracatçılarına destek sağladı. Öte yandan, iş dünyası için yeni bir tehdit oluşturan Ukrayna savaşının uluslararası talep üzerindeki etkileri önümüzdeki dönemde görülecek” dedi.

Endeks 2020 Nisan’da gördüğü veri tarihinin en düşük seviyesi olan 19.1’in ardından başladığı toparlanmayı sürdürerek Temmuz 2020’de 50 seviyesindeki eşik değerin ilk kez üzerine çıkmış ve eşik değerin üzerinde kalmayı sürdürmüştü. (REUTERS)



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