İkinci el piyasası can çekişiyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu. İkinci el piyasasında satışların giderek azaldığını ve sıfır araçlardaki problemin de devam edeceğini belirtti.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu.

İkinci el piyasasında satışların giderek azaldığını ve sıfır araçlardaki problemin de devam edeceğini belirten Erkoç, “Vatandaşın satın alma gücü giderek düşüyor. Motor hacmine göre araçlar için yüzde 45’e kadar ÖTV alınıyor. Bu yapılırken işin taraflarının görüşleri alınmıyor. Bürokratlar yapıyor, sonra da bizler düzeltmek için mücadele veriyoruz” dedi.

Erkoç, “Vergi oranları düzenlenmeli. Araç fiyatları çok yükseldi. Bu nedenle sadece 10 yaş ve üzeri araçlar daha çok satılmaya başlandı” diye konuştu.

‘SATIŞLAR BIÇAK GİBİ KESİLDİ, TELEFON BİLE ÇALMIYOR’

Ankara’daki galerici esnafı da SÖZCÜ WEB TV mikrofonlarına konuştu.

Hakan Çağlayanel, “Satışlarımız 25 Aralık gününden itibaren bıçak gibi kesildi, telefonlarımız bile çalmıyor. Gelen giden yok, sadece maliyeciler uğruyor. İhtiyacı olanlar araçlarını aldı. Artık vatandaş hayatını idame ettirmeye çalışıyor” dedi.

Çağlayanel, “İnsanlar geçim derine, fatura derdine, ekmek derdine düştü. Kimse arabasını almak, değiştirmek, yenilemek istemiyor. 20 gündür dükkanını açmayan galerici arkadaşlar var evinde oturuyor. Önümüzdeki süreçte de otomobil sektörü derinden yaralanacak” ifadelerine yer verdi.

Hulusi Cankurtaran da ‘'İkinci el otomobil fiyatları geçen yıldaki fiyatlara göre yüzde 50 katlandı. Kiralar çok yüksek. Vergilerimiz çok yüksek'' derken, Salih Kılınç ise “2. El satışlarımız düştü ve durma seviyesine geldi. Araç piyasası tam durmuş vaziyette'” açıklaması yaptı.

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