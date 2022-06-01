İmalat sanayide kan kaybı sürüyor

İSO Türkiye İmalat PMI, mayısta bir önceki aya göre yatay seyrederek 49,2 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu veri, imalat sektöründe faaliyet koşullarının üst üste üçüncü ay bozulduğuna işaret etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Mayıs 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre, manşet PMI mayısta bir önceki aya göre yatay seyrederek 49,2 düzeyinde gerçekleşti.

Endekste 50’nin altındaki değerler daralmaya, üzerindeki değerler ise büyümeye işaret ediyor.

ÜRETİM VE SİPARİŞLER İVME KAYBETTİ

Söz konusu veri, imalat sektöründe faaliyet koşullarının ılımlı düzeyde olmakla birlikte üst üste üçüncü ay bozulduğuna işaret etti. Talepte devam eden durağan seyir, mayıs ayında hem üretim hem de yeni siparişlerin ivme kaybetmesine neden oldu.

Böylece yavaşlama eğilimi üretimde altı aya, yeni siparişlerde sekiz aya ulaştı. Diğer yandan her iki göstergede de azalışın hız kesmesi göreli bir iyileşme anlamına geldi. Bu arada yeni ihracat siparişlerinde son iki yılın en hızlı düşüşü yaşanırken bazı firmalar Avrupa'daki ekonomik yavaşlamaya dikkat çekti.

İHRACAT SADECE ÜÇ SEKTÖRDE ARTTI

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI mayıs ayı raporuna göre anket kapsamında takip edilen 10 sektörün yedisi üretim artışı kaydetti ve bu sektörlerden üçü büyüme bölgesine geri döndü. En hızlı üretim artışları giyim ve deri ürünleri ile metalik olmayan mineral ürünler sektörlerinde gerçekleşti.

Sektörlerin çoğunluğunda yeni siparişler de artış gösterdi. Dış talep tarafında belirgin zorluklar yaşandı ve ihracat sadece üç sektörde arttı. İstihdamdaki iyileşme eğilimi mayısta genele yaygın bir şekilde devam etti.

İSTİHDAM ARTTI

Kapasite genişletme çabalarının bir parçası olarak imalatçılar istihdamı artırmaya devam etti. İstihdamdaki artış ılımlı düzeyde gerçekleşmekle birlikte trend olarak 24 aya ulaştı. Mayısta yeni siparişlerin yavaşlaması ve istihdamın artmaya devam etmesi firmaların birikmiş işlerini azaltabilmelerini sağladı.

Bu arada yeni ihracat siparişlerindeki zayıflık, stok seviyelerindeki artışı destekledi. Girdi stokları son altı ayda ilk kez artarken nihai ürün stokları sekiz aylık düşüşün ardından toparlanma gösterdi. Nihai ürün stoklarındaki artış Eylül 2015'ten beri en yüksek hızda kaydedildi.

İlginizi Çekebilir Elektrik zammı açıklandı

İlginizi Çekebilir Doğalgaz zammı açıklandı

İlginizi Çekebilir Benzin ve motorine büyük zam