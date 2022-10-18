İngiltere Başbakanı Liz Truss, hükümetin neden olduğu finansal kaos için özür diledi

İngiltere Başbakanı Liz Truss, geçen ayki mini bütçenin ardından İngiltere'yi saran ekonomik kaos için özür diledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Başbakanı Liz Truss, geçen ay açıklanan ve vergi indirimlerini içeren mini bütçenin İngiltere’de yarattığı finansal ve ekonomik kaos için tüm ulustan özür diledi. Ancak Truss’un başbakanlığı hâlâ muhafazakar kanattan da gelen istifa baskıları nedeniyle pamuk ipliğine bağlı durumda.

Dün gece BBC’ye konuşan ​​Truss, eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’i görevden alma kararını ve mali planlarının iptalini savunurken yeni bakan Jeremy Hunt’tan ‘ekonomik istikrarı yeniden sağlamak için yeni bir strateji’ istediğini söyledi.

TÜM ULUSTAN ÖZÜR DİLEDİ

Truss dünkü röportajında, “Yapılan hatalar için sorumluluğu kabul etmek ve özür dilemek istiyorum. Çok ileri gittik ve çok hızlı hareket ettik” dedi.

Dün Avam Kamarası’nda konuşan yeni Maliye Bakanı Hunt ise 45 milyar sterlin vergi indirimini borçla finanse edecek planın da bulunduğu ekonomi stratejisini geri çekti.

Hunt’ın açıklaması sonrası, devlet tahvillerinin getirileri yükselirken sterlin dolar karşısında yüzde 1,3 değer kazanarak 1,1314 dolardan işlem gördü.

TRUSS’IN BİR AYAĞI ÇUKURDA

Öte yandan bazı muhafazakar milletvekilleri “düşük vergili, yüksek büyümeli” mali plandan yaptığı U dönüşünün ardından Truss’un hafta sonuna kadar istifa etmesi gerektiğine inanıyor.

Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri, Başbakan Truss'ın ekonomik krizi atlatamayacağını belirterek istifa çağrısında bulunurken bu vekillerin ‘erken seçime neden olabilir’ uyarılarına rağmen Başbakan Truss'ı parti liderliğinden almaya çalışacağı da belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng 23 Eylül’de vergi indirimlerini de içeren 45 milyar sterlinlik bir mali teşvik paketi sunmuş, paketin ardından piyasaların karışmasıyla birlikte teklifin yeniden gözden geçirileceği açıklanmıştı.

Kwarteng ve Başbakan Liz Truss, İngiltere ekonomisini büyümeye teşvik etmek için önlemlerin gerekli olduğunu savunurken BoE ve IMF bu paketin enflasyonu tetikleyeceği konusunda uyarılarda bulundu. Planın ardından Sterlin/Dolar kuru 1,14 seviyelerinden 1,03'e kadar gerilerken İngiltere Merkez Bankası'nın müdahaleleri ile kur tekrar toparlandı.

Sonrasında14 Ekim'de Kwasi Kwarteng görevden alındı ve yerine gelen Jeremy Hunt, gelir vergisini düşürme planının tamamen iptal edildiğini açıkladı. 23 Eylül'de açıklanan ve geri adım atılan paketteki maddelerden bazıları şöyleydi zenginler için gelir vergisi indirimi ve kurumlar vergisinin oranındaki artışın iptali bulunuyordu.

İlginizi Çekebilir Liz Truss'ın kabinesine 'Hindistan cevizi' diyen gazeteci özür diledi