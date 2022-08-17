İngiltere’de enflasyon 40 yıl sonra çift haneyi gördü

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’nin bugün yaptığı açıklamaya göre İngiltere’de enflasyon beklentileri aşarak temmuzda 10,1’e yükseldi. Böylece 40 yıl sonra ilk kez enflasyon çift haneyi gördü.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de tüketici enflasyonu (TÜFE) temmuzda beklentileri aşarak yüzde 10,1'e yükseldi. İngiltere'de TÜFE haziranda yüzde 9,4 olarak hesaplanmıştı.

Reuters'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler TÜFE'nin temmuzda yüzde 9,8'e yükselmesini bekliyordu.

40 YILIN ZİRVESİ

Bloomberg'in haberine göre İngiltere'de enflasyon beklentilerin üstünde artarak 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Enflasyon verileri hükümet ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) üstündeki baskıyı artırdı.

BOE Başkanı Andrew Bailey faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduğunun sinyalini vermişti. Bununla birlikte temmuzda istifa eden eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine gelmek isteyen adaylar faturalarını ödemekte zorlananlara daha fazla yardım sözü veriyor.

Ekonomistler artan maliyet baskıları nedeniyle artık resesyon riskinin çok daha olası görüldüğü İngiltere'ye dair giderek daha da kötümserleşiyor.

4. ÇEYREKTE RESESYON BEKLENİYOR

BOE dördüncü çeyrekte başlayacak ve 2024'ün ilk yarısına kadar sürecek bir resesyon bekliyor.

BOE enerji faturalarının yükseleceği beklentisiyle enflasyonun bu yıl yüzde 13'ü geçeceğini tahmin ediyor. Söz konusu veriler Margaret Thatcher hükümetinin bir ücret-fiyat sarmalını kontrol altına almaya çalıştığı Eylül 1980'den bu yana en kötü ekonomik performansa işaret ediyor.

Bailey enflasyondaki sıçrama için Rusya'yı doğalgaz arzını kısmakla ve Avrupa genelinde elektrik maliyetini yükseltmekle suçladı.

Faturalardaki artış İngiltere genelinde çalışanları daha yüksek ücret talep etmeye itiyor.

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