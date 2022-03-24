İngiltere’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı

İngiltere bugün açıkladığı yaptırımlar kapsamında Rus Gazprombank, Alfa Bank ile devlete ait nakliye şirketi Sovcomflot'un varlıklarını dondurdu.

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Rusya’ya yönelik yaptırımlar sürüyor.

İngiltere bugün açıkladığı yaptırımlar kapsamında Rus Gazprombank, Alfa Bank ile devlete ait nakliye şirketi Sovcomflot’un varlıklarını dondurdu.

Bu kurumlar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Moskova’yı hedef almak için devreye alınan yaptırım listesine eklenen 59 kişi ve kuruluş arasında yer alıyor.

ÖDEMELER İÇİN KULLANILAN ANA KANAL

Gazprombank, Rus petrol ve doğalgaz ödemeleri için kullanılan ana kanallardan biri.

Alfa-Bank, bu ayın başlarında İngiltere tarafından yaptırım listesine eklenen Mikhail Fridman ve ortakları tarafından yönetilen Rusya’nın en büyük özel bankalarından biri.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yaptırım uygulanan kişiler arasında petrol kralı Evgeny Shvidler, Tinkoff Bank’ın kurucusu Oleg Tinkov ve Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın CEO’su German Gref’in de bulunduğunu açıkladı.

İngiltere, yaptırım uygulanacak kişiler arasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un üvey kızı olduğunu söylediği Polina Kovaleva’nın da olduğunu açıkladı. Hükümet, Kovaleva’nın Londra’da 4 milyon sterlin değerinde mal varlığı olduğunu açıkladı. (REUTERS)



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