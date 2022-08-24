İnternet alışverişlerinde yeni dönem: 14 günlük cayma hakkı kalkıyor

İnternetten yapılan alışverişlerde 14 günlük cayma hakkı, elektronik eşyalar için kaldırılıyor. Tüketici, telefon ve bilgisayar gibi ürünlerin paketini açmasa bile ürünü iade edemeyecek. Geri kalan tüm ürünlerde ise, ürün kusurlu değilse iade kargo ücreti tüketiciye ait olacak. İşte tüm detaylar...

Gamze BAL

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Ticaret Bakanlığı, internetten alışveriş yapanları ilgilendiren iki önemli değişikliğe gitti.

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ sozcu.com.tr’ye değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, elektronik ürünlerde 14 günlük koşulsuz cayma hakkının kaldırıldığını söyledi.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar ise, geri kalan tüm ürünlerin iadesi için iade kargo ücretinin artık tüketiciler tarafından karşılanacağını belirtti.

Ancak, teslim edilen ürün kusurluysa, tüketiciden iade kargo ücreti alınamayacak.

Yapılan bu değişiklikler, 1 Ekim’den itibaren uygulanmaya başlanacak.

ELEKTRONİK ÜRÜNDE PAKET AÇILMASA BİLE İADE YOK

Sozcu.com.tr’ye konuşan Ağaoğlu, söz konusu değişikliklerin tartışmaya açılmadan Resmi Gazete’de yayımlanmasına tepki gösterdi.

“Düzenlemede tespit ettiğimiz iki olumsuz var” diyen Ağaoğlu, “İlki, elektronik ürünlerde paketi açmasanız bile cayma hakkının kaldırılmış olması. Yani tüketici gelen paketin hafifliğinden şüphelenip, ‘acaba dolandırılıyor muyum’ diye şüphelense ve paketi açmadan iade etmek istese bile edemeyecek” dedi.

Ağaoğlu, “Kargocu ‘ben paketi sağlam teslim ettim’ derken, satışı yapan mağaza da ‘ben de kargoya sağlam verdim’ diyecek. Tüketici kendi kendi mi aldatmış olacak” diye konuştu.

Tespit ettikleri ikinci olumsuzluğun da ürünün iadesi durumunda artık iade kargo ücretini vatandaşın kendisinin karşılaması olduğunu söyleyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

“Mevcut düzenlemede satıcılar tüketiciden böyle bir ücret talep edemezdi. Yapılan değişiklik ile satıcı ‘iade halinde kargo bedeli tüketiciye aittir’ şeklinde şerh düşebilecek. Tüm satıcılar bundan faydalanır ve bu ücreti talep eder.

Biz isterdik ki bu düzenleme tartışmaya açılsın, biz de hem satıcı hem tüketici tarafındaki mağduriyetleri ifade edelim.”

ÜRÜN AYIPLIYSA, İADE KARGO ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

Söz konusu yönetmelikte, iade kargo ücretini vatandaşın ödeyecek olması ile ilgili ifade şu şekilde:

“Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın Kanunun 8 inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz.”

‘TÜKETİCİ ALEYHİNE, İPTAL EDİLMELİ’

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, internet gibi mesafeli alışverişlerde ürün ayıplı değilse iade kargo ücretini vatandaşın ödeyecek olmasına tepki gösterdi ve “Bu, tüketici aleyhinedir. Bu hükmün iptal edilmesi gerekir” diye konuştu.

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