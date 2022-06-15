İnternet şirketlerinin rekabet cezası yükseldi

Rekabet Kurumu, rekabeti ihlal eden internet şirketlerinin düşük ceza ödemelerini önlemek için yönetmeliği değiştirdi.

Erdoğan SÜZER

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Rekabet Kurumu, hakim durumunu kötüye kullanan ya da rakipleriyle anlaşarak rekabet ortamını yok eden internet şirketlerine gerçek gelirleriyle orantılı ceza verebilmek için ceza yönetmeliğini değiştirdi.

Rekabet Kurumu, rekabet kurallarını çiğneyen, hakim durumunu piyasaya yeni aktörlerin girmesini engellemek için kullanan şirketlere yıllık gayri safi gelirinin yüzde 10'una kadar para cezası veriyor.

Ancak gelirin yönetmelikte ‘net satışlar' olarak tanımlanması, dijital platform üzerinden çok farklı yollarla büyük paralar kazanan internet şirketlerinin gelirlerinin olduğundan düşük görünmesine, dolayısıyla cezaların hafif kalmasına yol açtı.

GELİRLERİ GAYRİ SAFİ GELİR KAPSAMINA ALINDI

Kurum, bu durumu önlemek için internet şirketlerinin normal satış gelirleri dışında kargo, komisyon, elektronik cüzdan, reklam, iade, iskonto gibi yollarla elde ettikleri gelirleri de yıllık gayri safi gelir kapsamına aldı.

Konuya ilişkin bilgi veren Rekabet Kurumu kaynakları, yönetmelikteki gelir tanımının klasik şirketlerin gelirlerini tam kapsadığını, ancak internet şirketlerinin esas faaliyetleri dışında kalan diğer gelirlerinin kapsanmasında belirsizliğe yol açtığını söylediler.

Yönetmelik değişikliğiyle belirsizliği gidermiş olduklarını ifade eden yetkililer, bu yolla olası anlaşmazlık durumunda mahkemelerin daha somut düzenleme üzerinden karar verebileceğini belirttiler.

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