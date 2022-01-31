İş dünyası en büyük risklerini açıkladı

Allianz Risk Barometresi'ne göre, Türkiye'de iş dünyası bu yılki en büyük riskleri 'iş kesintisi', 'mekroekonomik gelişmeler' ve 'doğal afetler' olarak sıraladı. 'Siyasi riskler ve şiddet' ise Türkiye risk sıralamasında 6. sırada yer alırken, dünyanın ilk 10 risk sıralamasında yer almadı.

Sozcu.com.tr

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Allianz Global Corporate&Specialty (AGCS) tarafından yapılan yıllık küresel iş dünyası riskleri anketi Allianz Risk Barometresi’nin 2022 sonuçları belli oldu.

Buna göre, dünya risk sıralamasında ilk sırayı yüzde 44 ile siber olaylar alırken, Türkiye’de ilk sırayı yüzde 71 ile iş kesintisi aldı.

Çalışmanın küresel sonuçlarında; siber olayların yanı sıra iş kesintisi ve doğal afetler 2022’nin en önemli üç riski olarak gösterildi.

Türkiye’nin risk sıralamasında ikinci sırayı yüzde 47 ile makroekonomik gelişmeler alırken, bunu yüzde 35 ile doğal afetler, yüzde 24 ile mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler, yüzde 24 ile de siyasi riskler ve şiddet izledi.

Siyasi riskler ve şiddet Türkiye risk sıralamasında 6. sırada yer alırken, dünyanın ilk 10 risk sıralamasında ise yer almadı.

DOĞAL AFET RİSKİNİN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Araştırmada, 89 ülke ve bölgeden CEO’lar, risk yöneticileri, brokerler ve sigorta uzmanları olmak üzere 2 bin 650 uzmanın görüşleri yer aldı.

COVID-19 salgını şirketler için halen endişe kaynağı olsa da listede ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

Omicron varyantından önce yapılan ankete katılanların yüzde 80’i gelecekte yaşanabilecek benzer bir krize karşı yeterince hazırlıklı olduklarını düşünüyor. Doğal afetlerin ve iklim değişikliğinin sırasıyla üçüncü ve altıncı sıraya yükselmesi, bu ikisi arasında oldukça yakın bir ilişki olduğunu gösteriyor.

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, “Temelinde etkin risk yönetimi olan ve yapılan işin toplumsal etkisinin yüksek olduğu bir sektörde, riskleri ve beklentileri öngörebilmek, doğru analiz ederek çözüm geliştirebilmek büyük önem taşıyor. Bizde dünyanın en sürdürülebilir kurumlarından biri olan Allianz Grubu olarak; bu alandaki sorumluluğumuzun bilinciyle her yıl küresel iş dünyası için risk anketi düzenliyor ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

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