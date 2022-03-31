İşsizliğin geldiği nokta: 28 kişilik işe 9 bin 625 başvuru

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR üzerinden Niğde'de açtığı 28 kişilik temizlik işçisi alım kadrosuna 9 bini aşkın vatandaş başvurdu.

Müslüm EVCİ

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Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne alınacak 28 temizlik işçisi için 9 bin 625 kişinin başvurduğu öğrenildi.

28 kişinin alınacağı işe kontenjanın 350 kat fazla başvurunun yapıldığı işin sonuçları ise noter huzurunda 6 Nisan'da çekilecek kura ile belirlenecek.

‘VATANDAŞIN YAŞADIĞI BÜYÜK ZORLUĞU GÖSTERDİ’

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, “Bu başvurular aslında TÜİK’in verdiği işsizlik oranının geçerli olmadığını aslında işsizlik oranının çok çok üzerinde olduğunu, vatandaşlarımızın iş bulmakta ve hayatlarını devam ettirmekte çok büyük zorluklar yaşadığının, ayrıca tek adam rejiminin ülkeyi felakete sürüklediğinin açık göstergesidir” dedi.

Adem, şöyle devam etti:

“Ustalık dönemlerinin çok iyi olacağını iddia edenlerin aksine, çıraklık dönemlerindeki zamanları aranır hale geldik. Daha fazla felaketler yaşamamak için derhal erken seçime gidilip, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek gerekiyor.”

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