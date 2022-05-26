İstanbul ucuz fiyat ve son dakikayla yeniden sahneye döndü

Turizm sektörü pazar çeşitlemesi ile özellikle şehir otellerinde güçlü bir geri dönüşe hazırlanıyor. Sektör ay bazında 2019 rakamlarına geri dönüş hedefliyor.

Sayime BAŞÇI

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Pandemide vaka sayılarının binin altına düşmesi ve hızlanan seyahat trafiğinin ardından Türkiye, rakiplerine göre yüzde 30'a varan fiyat avantajları ile turizmde öne çıkarken, sektör iki yıllık bir ‘nefes' ile kayıplarını telafi edebilecek.

AY BAZINDA 2019

Bu yıl İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a büyük bir turist akışı beklediklerini kaydeden Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, “Avrupa konusunda çok da net göstergeler elimizde maalesef yok. Çok son dakika rezervasyonla yaşayan bir şehir durumundayız İstanbul'da. Yaz döneminde dolulukta yüzde 80-90'ları bulabiliriz” tespitlerini yaptı.

Geçen yıllarda Ortadoğu ağırlıklı devam eden turist profilinde bu yıl özellikle İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de önemli pay aldığını dile getiren Eresin, 15 Eylül'e kadar doluluklarda yüzde 80-90'ları bulabileceklerini aktardı. “Şu andaki gidişata göre biz 2019'un doluluk oranlarını ay bazında yavaş yavaş geçiyor gibi görünüyoruz” bilgisini veren Eresin, haziran itibarıyla Avrupa'da hareketliliğin artmasını beklediklerini aktardı.

Turizmcinin iş yapamadığı pandemi döneminde önemli bir borç yükünü taşıdığını anlatan Eresin, şöyle devam etti: “Geçen 2.5 yılın açıklarını kapatmak çok kolay değil. Turizmcinin hiç olmazsa iki yıl nefes alması lazım. İki yıl iş yapabilmemiz lazım.”

İstanbul hâlâ çok ucuz

Uluslararası araştırma şirketi STR'nin çalışmasına göre İstanbul'da doluluklar 2019'a göre yüzde 1.6'lık düşüşle yılın ilk çeyreğinde yüzde 65.9 oldu. Ortalama günlük ücret 94.5 Euro ile 2019'a göre yüzde 25 artarken 62.4 Euro olan oda başına günlük gelir ise 2019'u yüzde 23 geçti. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin forumunda paylaşılan araştırmada “Pandemi sırasında bölgesel destinasyonlar daha güçlü oldu, ama İstanbul artık dönüşü sağlıyor. Önemli kazanımlara rağmen, İstanbul hâlâ çok ucuz” tespiti yapıldı.