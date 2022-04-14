İstanbul’da ulaşımda öğrenci indirimi kararı

İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubunun sunduğu; öğrencilerin toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zamdan muaf olması, farkının İBB tarafından sübvanse edilmesi teklifi oyçokluğu ile kabul edildi. CHP grubu karara “Ekonomiyi düzeltin hep birlikte öğrencilerimize yardımcı olalım. Ekonominin bu koşullarında AKP’nin söyleyeceği hiçbir şey yok” diyerek karşı çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Meclisi nisan ayı oturumlarının ilk birleşiminde AKP-MHP grubu tarafından UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifinin gündeme alınarak oybirliği ile komisyonlara sevk edilmişti.

Teklif komisyonlar tarafından değerlendirildi ve bugün oya sunuldu. Teklifte, yüzde 40 zamla 78 TL'den 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin 31 TL'lik zam farkının İBB tarafından karşılanması, öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınması istenmişti. Öğrenci İstanbulkart'a sahip öğrenciler için 2.67 TL'den 3.74 TL'ye yükseltilen tek geçiş ücretinin eski halinin uygulanmaya devam edilmesi aradaki 1.07'lik farkın İBB tarafından ödenmesi önerilmişti. Raporda, 2022 yılı bütçesinde cari transfer gider kaleminin 4 milyar 98 milyon 821 bin TL olduğu ve sübvanse maliyetinin bütçede karşılığının bulunduğu belirtilerek öğrenci indirimi teklifi uygun bulundu. Teklif mecliste oya sunuldu. Karara AKP-MHP grubu “evet”, CHP-İYİ Parti grubu “hayır” oyu kullandı. Karar oyçokluğu ile kabul edildi.

“20 YIL SONRA GENÇLERİ HATIRLADILAR”

Oylama öncesinde tartışma yaşandı. Söz alan CHP'li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi “AK Parti'nin 20 yıl sonra gençleri hatırlaması göz yaşartıcı. Bu sübvansiyonu verelim ama kaynak nerede? 2019'da AKP İBB'yi kaybedince herhalde ‘İBB'yi batıracağız' diye yemin etti. Yoksa bu olanları başka türlü açıklamak mümkün değil” dedi.

“34 ESKİ AKP'LİYE 64 MİLYONLUK BURS ”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “AK Partinin aklına öğrenciler gelmiş bugün. Popülist bir yaklaşım. Ekonomiyi biz yönetmiyoruz her kurum gibi eşit derecede etkileniyoruz. Motorine bu noktaya getiren biz değiliz. Yapana değil yaptırana bakın. Biz de zam yapmak istemiyoruz. Bu zamlardan üzüntülüyüz ama ekonomik koşullar nedeniyle yapmak zorunda olduk. Geçmiş dönemde eski AKP'li bakanların, milletvekillerinin aralarında bulunduğu 34 kişiye 64 milyonluk burs yardımı yapıldı. Biz 52 bin öğrenciye yardım ettik. Ekonomiyi düzeltin hep birlikte öğrencilerimize yardımcı olalım. Ekonominin bu koşullarında AKP'nin söyleyeceği hiçbir şey yok” dedi.

“POPÜLİZMİN NİRVANASI”

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan “Popülizmin nirvanasını yaşıyoruz. Öğrenci kardeşlerimizi bu kadar düşünüyorsanız 85 TL'ye neden abonman sattınız? 1 lira burs vermemişsiniz, bir öğrenci barındıracak yurt yapmamışsınız. 109 liraya 2 kilo dolmalık biber alamıyorsunuz. Tribünlere oynamayın samimi değilsiniz. 30 liranın popülizmini yapmayın. Bu hale düşmüş siyasilersiniz” diye konuştu.