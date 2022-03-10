İşte yaptırıma uğrayan Rus oligarkların yeni adresi

ABD, İngiltere ve AB'nin mali yaptırımları sıkılaştırmasıyla birlikte Rus zenginler iş kurmak ve mülk satın almak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne akın etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası batının Rusya Merkez Bankası’na uyguladığı yaptırımlar ve bazı bankaların Swift ağından çıkarılması, Rusların kendi ülkelerinin dışına çıkmasını zorlaştırdı. Bazı Rus zenginler ise istikrarsızlıktan kaçanlar için uzun süredir finansal bir sığınak olan ve Ruslar için popüler bir turizm ve yatırım bölgesi olan BAE’ye yöneldi.

BAE’de şimdiden tahminen 40 bin Rus ve 15 bin Ukraynalı ile birlikte eski Sovyet ülkelerinden yaklaşık 60 bin Rusça konuşan olduğu tahmin ediliyor. Oligarkların süper yatları ise genellikle süper zenginler için bir oyun alanı olan Dubai’ye demir atıyordu.

AVRUPA RUSLARI İSTEMİYOR

Dubai’deki ADG Legal hukuk bürosunun ortağı Peter Gray, “Çoğunluk Putin’den uzaklaşmak için oraya gitmesine rağmen, Ruslar artık Avrupa’da istenmeyen bankacılık müşterileri.

İnsanlar bankaların ne yapacağı konusunda endişeli. Bankalar yaptırımlardan ve maliyetli soruşturmalardan korkuyor. Bu nedenle siyasi bağlantıları ne olursa olsun Rus vatandaşlarıyla iş yapmaya isteksizler” dedi.

BAE ÇEKİMSER KALMIŞTI

BAE çatışmada nispeten tarafsız bir duruş sergilediği için ticari merkez, kısıtlamalardan kaçınanlar için potansiyel bir alan olarak görülüyor.

BAE, BM Güvenlik Konseyi’nin Rusya’yı kınama kararı almaya çalıştığı toplantıda da çekimser oy verdi. BAE’de iş kuran Rusların şu anda kendileri ve aileleri için vize alma hakkı bulunuyor. Vize kuruluşları ise başvuruların arttığını söylüyor.

BAE’de şirketlerin kurulmasına yardımcı olan aracı şirket Virtuzone, savaşın başlamasından bu yana Ruslar, Ukraynalılar ve Belarusluların sayısında artış olduğunu bildirdi. Financial Times’ın haberine göre Virtuzone’dan Maryia Vinahradava, “Şu anda bir patlama yaşanıyor” dedi.

BAE GRİ LİSTEYE ALINABİLİR

Ayrıca Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Birleşik Arap Emirlikleri'ni yasadışı mali gelirlerle mücadelede bir ilerleme sağlamadığı için gri listeye alınacağını belirtmişti.

FATF’den 3 yetkili geçtiğimiz hafta BAE'nin gözden geçirme sürecinde yeterince iyi performans göstermediğini, bu nedenle daha fazla gözetim altında kalacağını bildirmişti.

Organizasyonun nihai karar için görüşmelerde bulunduğu, kararın bugün içerisinde belli olacağı belirtildi.

BAE ise karar sonrası açıklama yapacağını duyurdu. BAE'nin gri listeye alınması, finansal piyasaları büyüyen ve daha fazla yatırım çekmek için adımlar atan Suudi Arabistan’la rekabeti açısından zorlayıcı olabilir. BAE, ocak ayında kurum tarafından gri liste için izlemeye alınmıştı.

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