İYİ Partili Usta: Gıdaların KDV’si yüzde 1’e indirilirken kırmızı etinki yüzde 18’e çıkarıldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından 'Gıda KDV düzenlemesinde skandal' ifadeleriyle "Gıdaların KDV'si %1'e indirilirken kırmızı etinki %18'e çıkarıldı" paylaşımı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok gıda ürününde KDV oranının yüzde 8’den 1’e düşürüldüğünü açıklamasının ardından, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

“BU AYIBI DÜZELTİN”

Usta, sosyal medya hesabından ‘Gıda KDV düzenlemesinde skandal’ başlığıyla bir paylaşım yaptı. Erhan Usta, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Gıdaların KDV’si %1’e indirilirken kırmızı etinki %18’e çıkarıldı.

* Yoksul kesim nasıl olsa et yiyemiyor diye yapmış olamazsınız.

* Kırmızı etin yer aldığı TGTC’nin 2. faslını Kararnamenin I sayılı listesine yeniden ekleyin de bu ayıbı düzeltin.

AKŞENER: DEVEYE SORMUŞLAR…

Usta’nın paylaşımını alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “Deveye sormuşlar…” mesajını paylaştı.

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