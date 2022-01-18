Kadın kahveci isyan etti: Hatırı kalmadı, batıyoruz

13 yıldır kıraathane işleten Çiğdem Babacan, SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu. "Faturalarla boğuşuyoruz. Esnafı koruyan yok, destek yok, batağa sürüklendik. İflas aşamasına geldik, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı, o da kalmadı" dedi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Eskişehir'de 13 yıldır kıraathane işleten Çiğdem Babacan, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in iş yerinde ziyaret ettiği Babacan, “Yılbaşından itibaren vergi borçlarını yığdılar ve 15 gün süre verildi. Aksi taktirde ruhsatlarımızı iptal edecekler. ‘6 ay borç ödemeyeceksiniz' dediler, 6 ay biter bitmez vergi bildirimlerini gönderdiler. Çaya, kahveye, şekere her şeye zam geldi, sürekli fiyat değişiyor. Biz de mecburen çaya 50 kuruş, kahveye bir lira zam yaptık, bu kez de vatandaşla karşı karşıya geliyoruz. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı, zamlardan sonra o da kalmadı” açıklaması yaptı.

EN BÜYÜK ZARARI ONLAR GÖRDÜ

CHP'li Utku Çakırözer de, pandemi döneminde kıraathane esnafına yeterli desteğin verilmediğini, vergiler ve hacizlerle kahveci esnafının zor durumda kaldığını söyledi ve ‘''Pandemi döneminde en büyük zararı gören esnaf grubu, kıraathane işletmecileridir. Kahveci esnafımız şimdi de vergilerle, hacizlerle boğuşuyor, hiçbir destek yok esnafımız perişan'' dedi.