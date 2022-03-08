Kadın liderler eşitlik ve kapsayıcılık şampiyonu

Pandemi iş hayatındaki kadın yükselişine önemli bir darbe vursa da, kadın liderler yeni nesiller için önemli bir yol açıyor. Mc Kinsey raporu, kadınların iş hayatında ekibine duygusal destek vererek fark yarattığını ortaya koydu.

Özlem Ermiş BEYHAN

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İş hayatında kadınlar zirveye doğru basamakları daha hızlı çıkmaya tam başlamışken, koronavirüs pandemisi sonrası evin, çocukların ve yaşlıların sorumluluğu birleşince tüm dünyada kadınlar kariyerlerini sorgular hale geldi. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki kadın liderlerin olduğu şirketler çok daha eşit, çeşitli ve kapsayıcı.

EKİBİ DESTEKLİYOR

Mc Kinsey'in İşyerinde Kadın araştırmasında kadın liderlerin erkeklere göre ekip arkadaşlarını çok daha fazla desteklediği vurgulanıyor. Raporda, “Örneğin pandemi nedeniyle ekip liderlerinin, tükenmişlik sendromu yaşayan çalışanların iş-özel hayat dengesini oturtmalarında yardımcı olması kritik hale geldi. Bu alanda kadın liderler çok daha etkin. Kadın liderler yine erkeklere göre eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili çalışmalara çok daha fazla zaman ayırıyor” ifadesi kullanıldı.

Rapor, üst düzey kadın yöneticilerin aynı seviyedeki erkek yöneticilere göre şirket çalışanlarının mutluluğu için çok daha fazla mesai ayırdığını vurguluyor.

MUTLU ŞİRKETLER İÇİN

Raporda, “Erkeklerle karşılaştırıldığında aynı pozisyondaki kadın yöneticiler çalışanların mutluluğu ve iyiliği için çok daha sürekli ve etkin adımlar atıyorlar. İşlerini yönetmekte zorlanan ve yaşam koşulları nedeniyle bunalan çalışanlara çok daha fazla destek oluyorlar. Kadın yöneticiler çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık şampiyonu. Çünkü bu alanlara erkek yöneticilerden neredeyse iki kat fazla vakit ayırıyorlar” denildi.

Ekibinde kadın yönetici olan şirketlerin kârlılığı artıyor

McKinsey'in global şirketleri ele alarak yaptığı bir başka araştırma, yönetici ekiplerinde kadın olan şirketlerin kârlılığının arttığını kanıtladı. Araştırmaya göre cinsiyet çeşitliliği açısından en üst seviyede yer alan şirketlerin, en alttaki şirketlere göre ortalamanın üzerinde kârlılığa sahip olma olasılığı yüzde 25 daha fazla. Glasgow ve Leicester Üniversitelerinden akademisyenlerin gerçekleştirdiği araştırma, yöneticilerinin yüzde 30'u ve üzeri kadın olan şirketlerin, olmayanlardan daha iyi finansal performans gösterdiğini ortaya koydu.