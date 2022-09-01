Kara para soruşturması: Binance’ten şirket kayıtlarını istediler

ABD'li federal savcılar, dünyanın en büyük kripto para işlem platformu Binance'ten şirketin kara para aklamanın önlenmesine dair denetimlerle ilgili kapsamlı iç kayıtlarını göndermesini talep etti.

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ABD’li federal savcılar, dünyanın en büyük kripto para işlem platformu Binance’ten şirketin kara para aklamanın önlenmesine dair denetimlerle ilgili kapsamlı iç kayıtlarını göndermesini talep etti.

Reuters’ın gördüğü ve 2020’nin sonunda yazılmış talebe göre, savcılar aynı zamanda şirketin genel müdürü ve kurucusu Changpeng Zhao’nun dahil olduğu kara para aklama denetimleriyle ilgili yazışmaları da istediler.

ABD Adalet Bakanlığı’nın kara para aklama departmanı, Binance’ten, şirketin yasa dışı işlemleri tespit ettiği ve ABD’li müşterilerin yaptığı işlemler konusunda Zhao, diğer 12 yönetici ve ortaklarının dahil olduğu iç yazışmaları gönüllü olarak teslim etmesini istedi.

Bakanlık ayrıca “belgeler yok edilsin, değiştirilsin ya da Binance dosyalarından kaldırılsın” veya “ABD’den transfer edilen” komutlarını içeren şirket kayıtlarını talep etti.

GİZLİLİK YASASINI İHLAL EDİP ETMEDİĞİNE BAKILIYOR

Soruşturmaya yakın dört kaynağa göre, daha önce açıklanmamış olan Aralık 2020 tarihli talep, Binance’in ABD mali suç yasalarına uygunluğuna dair Adalet Bakanlığı’nın devam etmekte olan soruşturmasının bir parçası.

Kaynaklara göre, ABD’li yetkililer Binance’in ABD Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal edip etmediğini soruşturuyorlar.

Buna göre, eğer kripto para şirketleri ABD’de büyük çaplı ticari faaliyetler gösteriyorsa, Hazine Bakanlığı’na kayıt olmaları ve kara para aklamanın önlenmesine dair koşullara riayet etmeleri gerekiyor.

ABD’nin finansal sisteminin yasa dışı finansmandan korunması için çıkartılmış bu yasa, ihlal edilmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

İŞLEM HACMİ 2 TRİLYON DOLARDAN FAZLA

Reuters, Adalet Bakanlığı bünyesindeki mali suç departmanının talebine Binance ve Zhao’nun nasıl tepki verdiğine ilişkin bir bilgi elde edemedi.

Ancak Binance’in Baş İletişim Direktörü Patrick Hillmann, Reuters’ın sorularına verdiği yanıtta, “Dünyanın her yerinde düzenleyiciler, endüstriyi daha iyi anlamak için her büyük kripto para işlem platformuna ulaşıyorlar. Bu, düzenlemelere tabi kuruluşların hepsi için standart bir süreçtir ve düzenleyici kurumların olası sorularını yanıtlamak için onlarla düzenli olarak çalışıyoruz” diye belirtti.

Çin’de doğup Kanada’da eğitim gören Zhao’nun 2017’de Shanghai’da kurduğu Binance, temmuz ayı itibarıyla küresel kripto para pazarının yarısından çoğuna hakim durumda.

Şirketin temmuzdaki işlem hacmi 2 trilyon dolardan fazlaydı. (REUTERS)

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