Kasasında 630 milyar dolarla meydan okuyor

Başta ABD olmak üzere Batı ile ilişkileri gergin olan Rusya, son 5 yılda merkez bankasındaki varlıklarını hızla artırarak Ukrayna operasyonu için düğmeye bastı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Ukrayna'ya savaş açan Rusya, olası ekonomik yaptırımlara karşı güçlü kalabilmek için son yıllarda döviz ve altın rezervlerini güçlendirdi. Rusya Merkez Bankası'nın (MB) Ocak 2022 verilerine göre toplam döviz rezervi 497 milyar doları buluyor. 2 bin 298 ton altın rezervi olan Rusya'nın toplam döviz rezervi de altınlarla birlikte 630 milyar doları geçiyor. 2017 Ocak ayından bu yana Rusya MB'nin döviz rezervi yüzde 61.4 oranında arttı. Aynı dönemde altın rezervleri de miktar olarak yüzde 25 oranında yükseldi.

DOLARIN PAYI AZALIYOR

Rusya MB'de tutulan döviz varlıkları içinde ABD Doları'nın payı ise azalıyor. Bu dönemde doların toplam rezervdeki payı son 1 yılda yüzde 22.2'den yüzde 16.4'e geriledi. Euro yüzde 32.3 ile en fazla paya sahip olurken, onu yüzde 21.7 ile altın rezervleri takip etti. Üçüncü sıradaki doların ardından da Çin Yuanı yüzde 13.1 ile geldi. İngiliz Sterlini yüzde 6.5 pay alırken, yüzde 10 da diğer varlıklar olarak sıralandı.

RİSKLER VAR

2021'de 490 milyar dolar ihracat, 304 milyar dolar ithalat yapan Rusya'nın dış ticaret fazlası 186 milyar dolar oldu. Burada en önemli gelir kaynaklarını da petrol ve doğalgaz oluşturdu. Rusya ham petrolden 110.2 milyar dolar, petrol ürünlerinden 68.7 milyar dolar, boru hatlarından doğalgaz satışından 54.2 milyar dolar ve sıvılaştırılmış doğalgazdan da 7.6 milyar dolar gelir elde etti.

Tüm bu ekonomik göstergeler çerçevesinde Rusya'nın ekonomik yaptırımlara ne kadar dayanacağı ise merak konusu. Rusya MB dün yaptığı açıklamada finansal riskler için eylem planlarının ve gerekli kaynaklarının hazır olduğunu belirtti. SÖZCÜ'ye konuşan Ekonomist Atilla Yeşilada da, Rusya'nın kuvvetli rezervlere sahip olmasına karşın, risklerinin de bulunduğuna dikkat çekti.

Hesaplar bloke olursa sıkıntı yaratır

Rusya Merkez Bankası rezervlerinin şu an gündemde olan ekonomik yaptırımlara karşı bir süre yeterli olacağını söyleyen Atilla Yeşilada, buna karşın rezervlerin önemli bir kısmının Rus bankalarının yurtdışındaki hesaplarında olduğuna dikkat çekti.

Bunlara bloke konması durumunda Rusya'nın sarsılabileceğini ifade eden Yeşilada, Rus vatandaşlardan da hükümete uzun süredir ekonomik büyüme ve refah konusunda tepki olduğunu ifade ederek, iç huzursuzluk riskinin bulunduğunu aktardı. Yeşilada, Rusya'nın teknolojide dışa bağımlı olduğunu, buradaki yaptırımların da etkili olacağını dile

getirdi.