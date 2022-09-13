Katar, Avrasya Tüneli’ne ortak oldu

Katar Yatırım Fonu, Güney Koreli ortaklarından bir bölüm hisse satın alarak, Avrasya projesine ortak oldu.

Sozcu.com.tr

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Katar’ın devlet fonu “Qatar Investment Authority”, Avrasya Tüneli’nin yüzde 50 ortağı olan Güney Koreli SK Grup şirketinin bir kısım hisselerini alıp Avrasya Tüneli’ne ortak oldu.

Tüneli işleten Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’de (ATAŞ) , Yapı Merkezi ile Güney Koreli SK Group, yüzde 50'şer paya sahipti. Rekabet Kurumu devralmaya ilişkin izne gerek olmadığına karar verdi.

REKABET KURUMU: ONAYA GEREK YOK

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan karara göre, Qatar Investment Authority'nin tek kontrolünde bulunan QH Oil Investments LLC aracılığı ile SK HoldCo Pte. Ltd.'nin bir kısım hissesinin devralınması ve nihai olarak Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.'ye QH Oil Investments LLC aracılığıyla yatırım yapılması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

DÜNYALARI ALDI

■ 335 milyar dolarlık varlığıyla dikkat çeken QIA, petrol ve doğalgaz fazlasını yönetmek için Katar’ın önceki emiri Hamad bin Khalifa Al Thani tarafından 2005’te kuruldu.

■ QIA, küresel çapta en büyük ve en aktif bağımsız varlık fonları arasında yer alıyor. Pek çok sektörde ve bölgede çeşitli alanlara yatırım yapan QIA, Katar Devleti’nin refahına katkı sağlayacak nitelikte, küresel ve çeşitli bir yatırım portföyü oluşturmak üzere dünya çapında önde gelen kurumlarla işbirliğine odaklanıyor.

■ Bu kapsamda, dünyaca ünlü bankacılık devi Barclays'in yüzde 12.7'sini, Volkswagen Group, Porsche, Hochtief Sainsbury's de yüzde 17'lik payı bulunan QIA, Technip, Air Liquide, Vinci SA, GDF Suez, Veolia, Vivendi, Royal Monceau, France Telecom, Areva, Credit Suisse gibi devlere de ortak.

KATAR’IN TÜRKİYE AŞKI

Son yıllarda Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişki içinde olan Katarlılar, gayrimenkulden finansa, sanayiden medyaya kadar birçok alanda yatırıma imza attı. Katar Emiri Türkiye'ye her geldiğinde yeni alımlar yaptı. İşte Katar'ın satın aldığı veya ortak olduğu mülk ve şirketlerden bazıları: Digiturk, Finansbank, Abank, Borsa İstanbul, Beymen, Network, BMC, İstinye Park, Antalya Limanı, SeaPearl Ataköy, Banvit, Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı, Süleymaniye kentsel dönüşüm projesi ve Doğuş Holding'in restoran zinciri Dream.

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