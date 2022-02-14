KDV indirimi bu yoksulluğa çare olmaz

Akşam pazarlarında çıkma ürünü dahi alamayıp yere atılanları toplayanları görünce KDV’nin %1’e indirilmesinin bu manzaranın yanında anlamı kalmıyor.

Batuhan SERİM

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Ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşirken, vatandaşların geçim mücadelesi de bir o kadar çetinleşiyor. Hükümet rekor enflasyon karşısında Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi gibi önlemler devreye soksa da vatandaşa nefes aldıracak kalıcı bir çözüm ortaya konulamıyor. Öyle ki meyve-sebze fiyatlarındaki durdurulamaz artış karşısında taneyle alışverişin ardından çıkma ürüne yönelen dar gelirliye tezgah altında kalan meyve sebzeleri toplayanlar da eklendi. KDV indirimi ise gökdelenlerin birkaç yüz metre ötesindeki sem pazarında yaşanan bu geçim mücadelesinin yanında devede kulak kalacak.

‘YOKLUK VE ÇARESİZLİK…'

Çıkma tezgahlarında kırık havuç 3 lirayken, sağlamı 7 liradan satılıyor. Çıkma tezgahından havuç ve turp alan bir vatandaş, durumu, “Param yok, ondan alıyorum” diyerek özetliyor. Bunun yanında çıkma ürünleri alamayanlar dahi var. Bu vatandaşlar da pazar kapanırken, akşam saat 20.00 gibi gelip, tezgahların altında kalan artıkları topluyor. İstanbul'un gökdelenleriyle ünlü 4. Levent'in birkaç yüz metre ötesinde, Sanayi Mahallesi'nde yerlere atılan marulu toplayan bir vatandaş yokluk ve çaresizlikten topladığını belirterek “Geçim zor, Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

Pazarcı Özgür Güneri de çıkma ürün alanların son bir buçuk aydır %50-60 arttığını belirtti.

KDV indirimi yürürlüğe girdi

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar yürürlüğe girdi.

İndirimden sonra sıkı denetim uygulanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KDV indirimiyle ilgili denetimlerini yoğunlaştıracaklarını belirtti. Muş, “Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız” açıklamasını yaptı.