KDV indirimi gıdada enflasyonun hızını kesemedi

KDV indirimi et, süt ve yağda kısmen indirim getirdi. Ancak yıl başından bu yana ekmek, un, makarna, sebze ve meyveye gelen zamlar yüzde 64’e ulaştı.

Erdoğan SÜZER

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, şubat ayı ‘Halkın Enflasyonu' raporunu açıkladı. Rapora göre, Katma Değer Vergisi (KDV) indirimiyle birlikte et, süt, yumurta, yağ ve bakliyatta kısmi indirim yaşanmasına rağmen başta ekmek ve makarna olmak üzere temel gıda maddelerindeki fiyat artışları bütün hızıyla devam etti. Gıda fiyatları şubat ayında yüzde 4.7, yıl başından bu yana yüzde 14.1 ve son bir yıllık dönemde de yüzde 91.2 oranında zamlandı. Raporda, zamların böyle devam etmesi halinde önümüzdeki ay gıda enflasyonunun yüzde 100'ü aşarak üç haneli rakamlara çıkacağı bildirildi.

İNDİRİM SINIRLI KALDI

Yoksulun yaşadığı gerçek enflasyonunun ölçülmesi amacıyla hazırlanan raporda, KDV indiriminin gıda fiyatlarında aylardır seyreden yüksek oranlı artış eğilimini kesemediği belirtildi. Araştırmaya göre şubatta, KDV indiriminin etkisiyle et ve balık fiyatları yüzde 7.6, yağ yüzde 11.7, bakliyat yüzde 10.1 oranında gerilerken süt ve süt ürünlerindeki indirim yüzde 3.7'de kaldı.

SEBZEDE YÜZDE 241'LİK ARTIŞ

Ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatları ise şubat ayında yüzde 10.2, yıl başından bu yana da yüzde 22.2 zamlandı. Aynı şekilde şubatta meyve fiyatları yüzde 32.7, sebze fiyatları yüzde 31.1 artarken 2022'nin ilk iki aylık döneminde ise meyve yüzde 35.5, sebze fiyatları da yüzde 64.1'lik zam gördü. Yıllık artış meyvede yüzde 150'yi, sebzede yüzde 241'i aştı.

Sadece gıda fiyatları yüzde 91.2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık enflasyonu yüzde 50'nin altında hesaplarken Birleşik Kamu-İş'in araştırmasından sadece gıdadaki yıllık enflasyonun yüzde 91.2'ye ulaştığı sonucu çıktı. Sebze ve meyvedeki yüzde 241'i aşan zamların yanı sıra ekmek, un, bulgur ve makarnada yüzde 94.1, bakliyatta yüzde 78.8, yağda yüzde 62.8, süt, süt ürünleri ve yumurtada yüzde 55.1, et ve balıkta yüzde 54, salça, zeytin, çay, tuz ve bal gibi diğer gıda fiyatlarında da yüzde 49.4 oranında fiyat artışları yaşandı.