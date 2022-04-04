Kira artış oranı Nisan ayında ne kadar? Kira artış oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan ayı için yüzde 29,88 oldu.

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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan ayı için yüzde 29,88 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti. İHA

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.