Kira fiyatlarında büyük artış

Ülke genelinde kira fiyatları mart ayında yıllık yüzde 123,5 oranında arttı. En hızlı artışın görüldüğü il yüzde 166,6 ile Antalya oldu.

Sozcu.com.tr

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) 2022 Mart’a ilişkin açıkladığı Kiralık Konut Piyasası Raporu, kira fiyatlarındaki sert artışın sürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre, ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları mart ayında yıllık yüzde 123,5 arttı ve ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 37,7 TL’ye yükseldi.

Yıllık kira artış oranı İzmir’de yüzde 82,8, Ankara’da yüzde 116,1 olurken, İstanbul’da yüzde 126,5 oldu. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İzmir’de 32,5 TL'ye yükselirken, Ankara'da 25,9 TL'ye ve İstanbul'da 53,9 TL'ye çıktı.

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı şubatta ise yüzde 84,2 olmuş; ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı ise 30 TL’ye yükselmişti.

EN HIZLI ARTIŞ ANTALYA’DA

BETAM verilerine göre, en yüksek yıllık kira artışının görüldüğü il yüzde 166,6 ile Antalya oldu.

Bu ili yüzde 126,5 ile İstanbul, yüzde 117,5 ile Mersin, yüzde 116,1 ile Ankara ve yüzde 100,3 ile de Kocaeli takip etti.

En düşük kira artışının görüldüğü iller ise Trabzon (yüzde 48,2), Van (yüzde 46,5), Malatya (yüzde 43,5), Kahramanmaraş (yüzde 36,9) ve Mardin (yüzde 36) oldu.

KİRALIK KONUT ARZI DÜŞTÜ

Öte yandan rapora göre, kiralık konut ilan sayısı geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 0,6 (178 binden 177 bine), İstanbul’da yüzde 1,8 (56 binden 55 bine), Ankara’da yüzde 0,2 (15.167'den 15.142'ye) azalmış, İzmir’de ise yüzde 5,6 (18 binden 19 bine) yükseldi.

Raporda “Önceki aya kıyasla, kiralık ilan sayısı yüzde 0,6 (178 binden 177 bine) azalmış, kiralanan konut sayısı ise yüzde 6,7 (45 binden 48 bine) artmıştır” ifadelerine yer verildi.

TALEP YÜZDE 16,6 ARTTI

Kiralık konut talebinin ise şubat ayında büyük bir değişim göstermediği, ancak mart ayında önemli bir oranda arttı. Buna göre, şubatta 155,2 olan kiralık konut talep göstergesi martta 181'e yükseldi. Böylece kiralık konut talebi geçen aya göre yüzde 16,6 arttı.

BETAM raporunda bu duruma ilişkin “Piyasa reel kira fiyatlarında son iki ayda meydana gelen artışlara rağmen kiralık konut talebinin mart ayında önemli ölçüde artmış olması dikkat çekmektedir. Bu bağlamda kiralık konut talebinin nisan ve takip eden aylarda nasıl seyredeceği önem kazanmıştır” denildi.

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